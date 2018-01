Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca va ataca decizia Judecatoriei din Chisinau prin care a fost respinsa cererea sa de anulare decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon. ”Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau.…

- Luni, la Judecatoria Chișinau, are loc o noua ședința de judecata in procesul dintre fostul președinte roman Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Liderul Partidului Unitații Naționale, Anatol Șalaru,…

- În aceasta dimineata, magistratii de la judecatoria Chisinau ar fi trebuit sa ia o decizie referitor la cetatenia lui Traian Basescu, însa nu a fost sa fie. Sedinta de judecata a fost amânata pentru luni dimineata, 22 ianuarie, scrie 10TV.MD Traian Basescu trebuia…

- "Actiunile domnului Basescu si sustinatorilor acestuia sunt privite de PSRM ca un act nedisimulat de agresiune impotriva independentei Republicii Moldova, care incalca grav Constitutia tarii si principiile dreptului international. Partidul Socialistilor din Republica Moldova solicita autoritatilor…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune în Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii. ”(La începerea sesiunii parlamentare-n.r.)…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md.Citește și: DOLIU in lumea…

- Igor Dodon a semnat demisiile mai multor ministri din Guvernul Filip, dupa ce Partidul Democrat a decis sa faca remanieri, insa a refuzat sa semneze decretele de numire in functie a noilor ministri. Ca urmare, PDM a apelat la CCM, cerand sa fie constate circumstante ce justifica interimatul functiei…

- 10 ianuarie – Presedintele Statelor Unite, Barack Obama, si-a luat ramas de la americani si le-a multumit acestora in timpul unui discurs de adio pronuntat la Chicago. „M-ati facut un presedinte mai bun si un om mai bun”, a inceput discursul presedintele american, al carui al doilea mandat se apropie…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a precizat ca daca avea puterile necesare, Traian Basescu ar fi fost declarat persona non-grata. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a scris pe contul sau de socializare ca daca avea puterile necesare el l-ar fi declarat pe Traian Basescu persona…

- "Umbla el cu torba prin tara. Daca ar fi voia mea si daca as avea competentele necesare eu l-as declara persona non grata demult si lucrul acesta ar fi corect", a declarat Igor Dodon, la emisiunea „Linia directa cu presedintele" de la Accent TV. In opinia lui Dodon, este o greseala "atunci cand un…

- Andrei Bivol, avocatul fostului șef de stat Traian Basescu, cel care il reprezinta pe oficialul roman in dosarul privind retragerea cetateniei moldovenesti de catre Igor Dodon, a declarat ca Traian Basescu si-ar dori sa participe in parlamentarele de la Chisinau. Potrivit adevarul.ro acest lucru ar…

- Cererea avocatilor fostului prim-ministru Vlad Filat, condamnat la noua ani de închisoare pentru acte de coruptie, prin care aceștia au cerut recurs în anulare în dosarul fostului demnitar a fost respinsa de Curtea Suprema de Justiție. Plenul Colegiului Penal al CSJ a declarat…

- Igor Dodon a decis sa-i raspunda omologului sau roman, Klaus Iohannis, cu aceeasi moneda. Intrebat cand va vizita Romania, presedintele moldovean a spus ca „la timpul potrivit”, raspuns oferit anterior si de catre liderul de la Cotroceni, atunci cand a fost intrebat daca accepta invitatia lui Igor Dodon…

- "Impreuna cu Anatol Șalaru si Constantin Codreanu am fost in Republica Moldova, la Balti, cel mai mare oras dupa Chisinau. In acest oras, din 1990 si pana acum, alegerile au fost castigate numai de partide pro-ruse. Dezbaterea pe care am organizat-o a fost legata de Unirea Republicii Moldova…

- Presedintele moldovean Igod Dodon a declarat ca mai multe comisii ale Consiliului Societatii Civile pe lânga Presedintele Republicii Moldova solicita demararea procedurii de declarare persona non-grata a lui Traian Basescu, noteaza Mediafax.

- Blocul Unitații Naționale a venit cu un apel de unitate româneasca și coeziune a forțelor unioniste propunând o întâlnire la București cu președintele Traian Basescu și a reprezentanților asociațiilor civice care au semnat Alianța pentru Centenar scrie 10tv.md Ion…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, le transmite politicienilor români ca nu au ce sa caute la Chisinau sa faca politica, scrie observator.tv Igor Dodon l-a atacat foarte dur pe Traian Basescu, acum președinte de onoare al Partidului Unitații Naționale. În cadrul unei…

- Prim vicepresedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, ieri, la Constanta, ca liderul formatiunii, Traian Basescu, lucreaza in aceasta perioada la obiectivul de tara al partidului, unirea Republicii Moldova cu Romania. Asadar, fostul sef al statului nu a abandonat lupta politica, ci a transferat o, temporar,…

- Incident diplomatic major in capitala Basarabiei, Chisinau! O deputata din Romania si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost cei implicati. Deputata PMP de Prahova, Catalina Bozianu, aflata in vizita in Republica Moldova, a confundat coloana lui Dodon cu cea a lui...Traian Basescu.Citește…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, crede ca actual șef de stat de peste Prut, Klaus Iohannis, nu va veni în R. Moldova la invitația lui Igor Dodon, transmite agora.md Declarația lui Basescu vine în contextul în care acum câteva saptamâni…

- Invitatia lui Igor Dodon este primita cu raceala din partea politicienilor din Romania! Fostul presedinte Traian Basescu i-a sugerat, voalat, presedintelui Klaus Iohannis sa refuze invitatia presedintelui Moldovean de a efectua o vizita oficiala in Republica Moldova. "Un sef al statului roman poate…

- Igor Dodon sustine ca Romania nu are resurse financiare suficiente pentru a-si putea asuma o eventuala Unire. De asemenea, presedintele tarii a mentionat ca nici SUA, nici UE nu va oferi bani pentru unirea a doua tari, proces care ar urma sa destabilizeze situatia regionala si sa provoace si alte…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, într-un interviu acordat agenției de presa ruse TASS, ca România nu are bani pentru un proiect atât de costisitor precum unirea cu Republica Moldova, informeaza Agerpres. Igor Dodon mai sustine ca, în discuțiile…

- Presedintele Romaniei a fost invitat oficial de Igor Dodon sa viziteze Republica Moldova. Dodon s-a saturat de izolarea internationala in care se afla ca urmare a refuzului de a dialoga cu Romania. Ca acesta isi doreste sau nu, calea spre lume (nu doar spre Europa) trece pe la Bucuresti.

- Seful statului sustine ca stie deja cum va arata rezultatul respectivului plebiscit, sugerand ca cetatenii vor vota contra unionistilor. Declaratiile presedintelui Igor Dodon au fost facute in contextul discutiilor despre activitatea lui Traian Basescu la Chisinau. „Noi examinam acum foarte…

- Igor Dodon anunta ca în curând ar putea organiza un referendum consultativ republican, unde moldovenii vor fi întrebati daca vor ca unionismul sa fie interzis prin lege sau nu. Seful statului spune ca stie deja cum va arata rezultatul plebiscitului, sugerând ca cetatenii…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a lansat un avertisment dur pentru Traian Basescu. El a spus despre fostul șef al statului roman ca pentru declarațiile sale „in orice alta țara care se respecta, serviciile de securitate, in interesul statului, il luau de șchirca și il aruncau dupa gard”.

