Cererea lui Toader de revocare a sefei DNA face inconjurul lumii: Kovesi e cea mai populara persoana publica din Romania. Asteptati-va la probleme!

- Circa 250 de persoane au protestat, duminica seara, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Sibiu, impotriva Guvernului si a modificarilor legilor Justitiei. * BUCURESTI Aproximativ 60 de persoane s-au adunat duminica seara in Piata Victoriei pentru a protesta la adresa coalitiei de guvernare…

- O noua runda de proteste antiguvernamentale este anunțata pentru duminica in Piața Victoriei și alte orașe din Romania. Acestea ar urma sa fie primele proteste de la instalarea noului Guvern al Vioricai Dancila. Protestatarii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor…

- Proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, Sibiu, Cluj, Pitesti sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme…

- În ultimul trimestru al anului trecut cererea pentru proprietați rezidențiale (atât apartamente, cât și case) s-a diminuat, în medie, cu 13% fața de trimestrul anterior în cele mai mari șase orașe ale țarii, potrivit unui studiu realizat de catre agenția clujeana Edil…

- Cererea pentru locuințe de inchiriat aflate in zona de nord a Capitalei a crescut cu circa 30%-40% la inceputul anului 2018 fața de perioada similara a anului trecut. Motivul? Numarul tot mai mare de angajați care vin in București pentru a lucra in marile companii care iși au sediile in zona. Cartierul…

- Oferta de spatii noi de birouri de clasa A livrate anul trecut in Bucuresti a fost absorbita aproape in totalitate de cerere, arata raportul companiei de consultanta imobiliara CBRE privind piata de birouri din 2017, potrivit caruia 90% din suprafata finalizata anul trecut este deja inchiriata.…

- Postul britanic de televiziune Euronews a realizat un reportaj despre "Marsul romanilor pentru justitie", in care se arata ca sute de mii de oameni au manifestat la Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei. Jurnalistii de la Euronews scriu ca multi politicieni romani sunt investigati pentru…

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Ioana Romanescu, antreprenoa­rea care a creat acum patru ani brandul Cupcake Philosophy, a ajuns la afaceri de 120.000 de euro din businessul cu briose. La inceput antreprenoarea se ocupa personal de realizarea brioselor, in prezent lucrand cu ajutorul a sapte angajati, iar din 2016 produsele realizate…

- Japonia a ridicat vizele pentru romani. Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez, Shinzo Abe, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. „Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de…

- Mobilizare in Gara de Nord pentru protestul din 20 ianuarie. Mai mulți studenți au afișat parcate cu mesaje prin care ii indeamna pe oamenii care circula cu trenul sa participe la manifestația care avea loc peste șase zile in Piața Victoriei din București. Tinerii au venit in Gara de Nord cu pancarte…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway va prinde viata la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018, care ii aduce duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei…

- Protestatarii din Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei in jurul orei 17.00, cu steaguri si tobe. Ei fluiera, huiduie si cer demisia Guvernului si presedintilor celor doua camere parlamentare. Ei scandeaza "Nu vrem sa fim o natie de hoti!" si "Jos Tariceanu, Dragnea si Dorneanu!". Mobilizarea pentru…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara vor protesta miercuri, in Piata Victoriei, incepand cu ora 9:00, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane – de taxi, rent a car si prin curse…

- Tensiuni intre jandami și protestatarii din București duminica seara. Manifestanții au plecat in marș de la Guvern spre Parlament pe Calea Victoriei dupa ce au forțat cordonul de jandarmi. Ulterior, jandarmii au blocat accesul protestarilor spre Palatul Parlamentului, punand garduri, spre nemulțumirea…

- Noi proteste au loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament si au existat imbranceli cu jandarmii care au incercat sa impiedice ocuparea bulevardului.

- Tudor Chirila si-a exprimat pe pagina sa de Facebook participarea la protestul organizat in aceasta seara, la Bucuresti si in tara, fata de modificarea Legilor Justitiei, sub motto-ul desprins dintr-un discurs al Regelui Mihai, in urma cu cativa ani.

- Noi proteste sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri.

- Ambasada Suediei a comentat saptamana trecuta ca fesul pe care il purta fostul premier, Dacian Cioloș, la protestele din Piața Victoriei era o producție suedeza. Cioloș a postat pe contul sau de Facebook o imagine cu el purtand șosete din Romania, pe care le-a trimis și Ambasadei Suediei. „Mulțumesc…

- Cine se afla, pe bune, in spatele protestelor din Romania Am vorbit cu o parte din oamenii care se ocupa, prin intermediul unor grupuri in social media, de mobilizarea romanilor pentru a ieși in strada, impotriva corupției. Denigrate pe televiziuni sau idealizate în social media, protestele…

- Dacian Ciolos a postat marti pe Facebook chiar si o imagine cu sosetele. "Multumesc Ambasada Suediei din Bucuresti pentru atentia acordata fesului pe care l-am purtat duminica la protest. Pentru plimbari iarna, pe seara, in Piata Constitutiei sau Piata Victoriei, tin bine si sosetele…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunța restricții rutiere pentru perioada 13 – 16 decembrie, odata cu funeraliile Regelui Mihai. Traficul rutier va fi restricționat in Capitala, in perioada 13-16 decembrie, odata cu funeraliile regelui Mihai, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Restricțiile vor incepe…

- "Incaierarea de la Bucuresti”: Cum s-au vazut protestele anticoruptie din Romania in presa internationala Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele anticoruptie desfasurate duminica in Romania. "Românii au inundat…

- Cateva mii de persoane s-au strans, duminica seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, protestatarii fiind nemultumiti de modificarea legilor justitiei. Printre participantii la protest s-au rmarcat liderii PNL, Ludovic Orban si Raluca Turcan, dar fosti ministri tehnocrati, precum Raluca Pruna si…

- ”Modul in care coalitia PSD-ALDE modifica fara dezbateri legi fundamentale pentru statul de drept este inacceptabil. Vom protesta alaturi de romanii care nu accepta ca o mana de politicieni iresponsabili ne pot indeparta de valorile democratice la care am aderat dupa multe sacrificii”, este mesajul…

- Peste 50.000 de transportatori vor protesta, saptamana viitoare, in toata tara, nemultumiti ca piratii din transporturi le fac concurenta neloiala. Protestatarii vor sa vina inclusiv la Bucuresti, in Piata Victoriei.

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a precizat ca nu a spus ca Mihai Tudose ar intentiona sa preia conducerea partidului, ci doar ca se comporta ca si cum ar vrea sa o faca. ”Eu am afirmat ca domnul prim-ministru se comporta ca si cum ar dori pentru ca doar domnia sa stie ce-i in…

- Cod galben de ceața in Vaslui rancea și alte patru județe. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 4 decembrie, o atenționare nowcasting Cod galben de ceața in cinci județe, valabila in urmatoarele ore. Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in zonele joase ale județelor…

- ”Legat de stenograme, am recunoscut public ca aceste discutii au lor permanent. Nu este prima oara cand ne certam in sistemul nostru confidential de comunicare. Nu totdeauna suntem de acord cu toti unii cu altii. Deciziile se iau prin vot”, a declarat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu,…

- Codrin Ștefanescu, mesaj catre ministrul Carmen Dan: ”Sa se gandeasca foarte serios daca nu e necesar sa produca niste schimbari la minister, și legat de jandarmi”, a spus dumunica seara, secretarul general adjunct al PSD, la sediul central al partiduluik, referitor la incidentele de sambata, cand protestatarii…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament.

- Presa internaționala a scris despre protestele care au avut loc in București, dupa ce primaria a decis sa organizeze un targ de Craciun in Piața Victoriei, „locul manifestațiilor anticorupție”, dupa cum noteaza Reuters. In urma acestor proteste, Gabriela Firea a decis sa mute targul , afirmand ca evenimentul…

- Parlamentarii si consilierii USR din Bucuresti vor protesta in strada "impotriva abuzului puterii PSD care elibereaza Piata Victoriei, prin violenta, pentru a face loc targului Gabrielei Firea". 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, si reprezentantii Bancii Mondiale (BM) in Romania au vizitat joi cele doua unitati sanitare bucurestene in care vor fi deschise Centre de Mari Arsi pentru copii si adulti, se arata in comunicatul de presa. Astfel, ministrul Sanatatii si sefii BM au discutat…

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf, sub titlul "Ne cerem…

- Premierul Mihai Tudose si-a exprimat punctul de vedere privitor la Târgul de Craciun pe care primarul Firea vrea sa îl organizeze, din 5 decembrie, în Piata Victoriei din Bucuresti.

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia.Alexandru Arșinel atac VIOLENT la Mihai Bendeac: Un om de o speța JEGOASA! Un…

- Iluminatul festiv de sarbatori va fi aprins in Bucuresti vineri seara, pe 1 decembrie, din Piata Constitutiei, unde se va deschide targul de Craciun, in timp ce targul care va fi amenajat in Piata Victoriei, locul protestelor antiguvernamentale, va functiona din 5 decembrie, a anuntat, joi, Primaria…

- Proteste anuntate de Ziua Nationala Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00,…

- O delegație formata din 50 de angajați ai Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) Salaj a participat, miercuri, la o noua acțiune de protest desfașurata in fața cladirii Guvernului din București, Piața Victoriei. Din delegația salajeana au facut parte angajați ai instituției județene,…

- Gabriela Firea a explicat, miercuri, intr-un comunicat de presa, decizia de a organiza un targ de sarbatori in Piata Victoriei. "Cred cu tarie ca accentul trebuie pus pe lucrurile care ne unesc, si nu pe cele care ne dezbina, mai ales ca pe 1 Decembrie vom marca intrarea in Anul Centenarului…

- Premierul Mihai Tudose s-a referit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, la protestul angajatilor APIA din Piata Victoriei, spunan ca unul dintre domnii din piata are salariul lunar de 12.498 de lei, cat un ministru. ”Apropo de niste manifestatii din fata Guvernului, informatie publica, cat are…

- Astazi, numarul oamenilor care au ieșit in strada a scazut dramatic. Cele mai optimiste televiziuni spun ca duminica, 26 noiembrie, au protestat, in Piața Victoriei, circa 20.000 - 30.000 de oameni, adica de zece ori mai puțin decat in februarie cand a fost episodul cu OUG 13. In februarie…

- Invitata sa participe la protestele de duminica din Capitala, in care se cerea, printre altele, renunțarea la noile legi ale Justiției, artista Oana Sirbu a refuzat intr-o maniera neașteptata. Ea face ”arta, nu politica”, a justificat absența din randul miilor de protestatari. ”Oana, te asteptam in…

- Mii de oameni au protestata ieri in țara și in Capitala, cerand retragerea noilor legi ale Justiției. O prima reacție din partea PSD a venit aseara, prin vocea lui Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al social – democraților. Prezent in studioul Antena 3, Codrin Ștefanescu a comentat manifestațiile…

- Noi proteste antiguvernamentale au loc, duminica, in Bucuresti si alte zeci de orase din tara. Oamenii au fost chemati in strada de 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si de confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa. UPDATE 21.31: Manifestantii din Bucuresti…

- Proteste de amploare nu sunt doar in Bucuresti, dar si la Sibiu, in orasul lui Klaus Iohannis. Desi se credea ca la aceasta manifestatie vor fi cateva sute de oameni, surpriza este de proportii. Peste 4000 de oameni protesteaza impotriva Executivului.Citeste si: Jandarmeria ia pozitie dupa…