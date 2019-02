Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de recuzare depusa de Laura Codruta Kovesi, vineri, impotriva procurorului Adina Florea care o ancheteaza in urma unei plangeri depuse de fugarul Sebastian Ghita, va fi solutionata de seful acesteia, Gheorghe Stan, si el recuzat de fosta sefa a DNA.

- Procurorul Gheorghe Stan, seful Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, a respins vineri cererea formulata de Laura Codruta Kovesi de recuzare a prucorului din dosarul sau, Adina Florea, au precizat surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO.

- Fostul procuror sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, la iesirea de la audierile din Sectia pentru Investigarea Magistratilor, ca i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect si ca a facut doua cereri de recuzare, informeaza Mediafax. Kovesi: Mi s-a adus la cunostinta calitatea de suspect „Am…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi a anuntat vineri ca a depus la Parchetul General doua cereri de recuzare - una pe numele procurorului de caz Adina Florea si cealalta referitoare la seful Sectiei de investigare a magistratilor. ''Mi s-a adus la…

- Laura Codruta Kovesi a iesit din Sectia pentru anchetarea magistratilor unde a fost informata ca este cercetata penal in urma unei plangeri depusa de fugarul Sebastian Ghita. Fosta sefa a DNA este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. „De doi ani si jumatate sunt hartuita.…

- Sectia pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a anuntat recent ca fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, este vizata in 18 dosare penale. Informarea a fost facuta ca urmare a unui raspuns al procurorilor la o cerere a unui ONG. Anterior, la o solicitare similara formulata de STIRIPESURSE.RO,…

- Pe rolul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) "sunt inregistrate un numar de 18 dosare" privind-o pe Laura Codruta Kovesi, a transmis procurorul sef sectie Gheorghe Stan, intr-un raspuns oficial catre Romanian Community Coalition, condusa de pastorul Chris Terhes.

- In atentia presedintelui vor ajunge solicitari ce il privesc atat pe procurorul general, pe care ministrul Justitiei il vrea revocat din functie, cat si pe Adina Florea, pe care oficialul guvernamental o propune o data in plus in fruntea Directiei Nationale Anticoruptie, desi a fost respinsa in prima…