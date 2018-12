Cererea DNA pentru Tariceanu se afla, marti, pe masa Senatului

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, pentru care DNA a solicitat incuviintarea urmaririi penale, a fost audiat marti, in Comisia juridica. Audierea celui de-al doilea om in stat are loc in conditiile in care DNA a cerut Senatului incuviintarea inceperii urmaririi penale pentru Tariceanu.…

- Comisia juridica a Senatului trebuie sa intocmeasca raportul la solicitarea DNA pana pe data de 10 decembrie. Calin Popescu-Tariceanu a avut termen cinci zile pentru a-si studia dosarul intocmit de procurorii DNA si dupa lecturarea unei parti din el presedintele Senatului a afirmat ca acesta…

- "Urmare a solicitarii Biroului permanent, am realizat o evaluare preliminara (...) Noi vom propune Biroului permanent audierea domnului Tariceanu pentru martea viitoare, adica la proxima sedinta a Comisiei juridice", a anuntat marti Robert Cazanciuc. De asemenea, membrii Comisiei juridice…

- Biroul permanent al Senatului va discuta, luni, solicitarea DNA referitoare la inceperea urmaririi penale in cazul presedintelui Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu, acuzat de luare de mita, a confirmat, pentru Agerpres, social-democratul Claudiu Manda. Biroul permanent…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a oferit detalii joi, 8 noiembrie, prin intermediul unui comunicat, cu privire la cererea de urmarire penala adresata Parlamentului, pe numele președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu și a dosarului deschis pe numele sau. DNA precizeaza, intr-un raspuns…

- Cererea DNA privind inceperea urmaririi penale a lui Calin Popescu Tariceanu a ajuns la Senat. Conducerea Camerei superioare urmeaza sa se reuneasca in ședința pentru a o trimite la comisia juridica.Potrivit Regulamentului, Biroul Permanent trebuie sa se reuneasca de indata, iar comisia juridica trebuie…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au solicitat departamentelor de specialitate ale Senatului si Camerei, dar si grupurilor parlamentare puncte de vedere pentru o cerere de acordare de asistenta de catre Comisia de la Venetia pentru modificarea Codului penal si celui de procedura penala,…

- "Am avut o solicitare din partea vicepresedintelui Senatului, Alina Gorghiu, referitoare la asistenta din partea Comisiei de la Venetia pe Codul penal si Codul de procedura penala. Aici au fost puncte de vedere diferite. Eu am mentionat faptul ca Parlamentul trebuie sa isi asume disponibilitatea…