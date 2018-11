Cererea DNA in cazul Tariceanu, discutata in sedinta BP de luni

Solicitarea adresata de Directia Nationala Anticoruptie in cursul acestei saptamani, cea privind inceperea urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa fie discutata in cadrul sedintei de luni a Biroului Permanent al Senatului. Procedura prevede ca dupa acest pas, Biroul Permanent va trimite cererea la Comisia Juridica a Senatului. Forul va emite un […]