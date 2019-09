Cererea DNA de ridicare a imunităţii parlamentare în cazul Florian Bodog, posibil pe ordinea de zi a plenului Senatului Comisia juridica din Senat a decis, saptamana trecuta, trimiterea unui raport catre Biroul permanent pentru respingerea incuviintarii inceperii urmaririi penale in cazul Bodog, urmand ca propunerea sa fie votata in plen, scrie agerpres.ro. Cite;te ;i Comisia juridica din Senat a respins cererea DNA de urmarire penala a fostului ministru PSD Florian Bodog "Asta inseamna ca plenul, ca de fiecare data, este suveran pe aceasta cerere de efectuare a urmaririi penale, dar in Comisia juridica nu a fost intrunit numarul de voturi pentru un raport favorabil. Titularul cererii de urmarire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

