- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului si Centenarul Marii Uniri, scrie agerpres.ro. Deputatii au eliminat din textul legii articolul care prevede ca "Guvernul…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins cerecea ANI de repunere de rol a a cauzei in care primarul orasului Teius, Mirel Halalai, a contestat in instanta de contencios administrativ raportul prin care a fost identificat in incompatibilitat. „Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulata de parata…

- Legea initiata de Florin Iordache a fost atacata la CCR, dupa adoptarea ei in decembrie 2017, de catre liberali, pe motiv ca nu ar respecta normele de tehnica legislativa si principiul neretroactivitatii...

- Chiar daca avea pe masa dosarul privind incompatibilitatea lui Klaus Iohannis inca din 2010, Agentia Nationala de Integritate a dat verdictul abia dupa ce SRI a trimis o nota in acest sens, spune Claudiu Manda.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a respins, marti, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis in cazul proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 2013, scrie Agerpres.Proiectul de lege prevede interdictiile…

- Parlamentarii gasiti in conflict de interese in perioada 2007 - 2013 scapa de sanctiuni. Deputati juristi au respins marți reexaminarea ceruta de presedintele Klaus Iohannis asupra legii initiate de social-democratul Florin Iordache. Legea fusese declarata constitutionala de judecatorii CCR.

- Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor, iar apoi la Senat, care este forul decizional. Potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, interdictia poate consta in decaderea din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica, cu exceptia celor electorale, pe o perioada…

- Senatul a adoptat luni, ca prima camera sesizata, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeasi forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis, informeaza HotNews.ro. Legea a fost deja contestata ...

- Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru legile din domeniul justitiei, reactioneaza la anuntul de azi al presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului a afirmat, la Bruxelles, ca are mai multe optiuni pentru momentul in care proiectele de modificare a celor trei legi ale justitiei (303,…

- Propunerea legislativa modifica in acest sens legea pentru alegerea presedintelui Romaniei."Este vorba de proiectul de lege privind alegerea presedintelui pe care PMP propune sa o amendeze astfel incat cetatenii romani care locuiesc peste hotare sa aiba cat mai multe sanse pentru a putea…

- Deputatii Partidului Miscarea Populara au depus miercuri, in Parlament, o initiativa legislativa care prevede introducerea la alegerile prezidentiale a votului prin corespondenta pentru cetatenii romani de peste hotare, a anuntat liderul grupului PMP de la Camera, Eugen Tomac. Propunerea legislativa…

- Președintele nu mai numește conducerea ICCJ. Comisia Iordache a schimbat prevederile Statutului Magistraților, marți dimineața. Luni, Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Klaus Iohannis retrimite Parlamentului legea ANI privind conflictul de interese in perioada 2007 – 2013, una care a generat multe controverse in ultima perioada . Klaus Iohannis, Președintele Romaniei, a trimis miercuri, 14 martie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Legii nr.…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care aduce modificari Codului Muncii, in sensul definirii "muncii nedeclarate". Angajatorii pot fi astfel amendati cu 20.000 lei daca primesc la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Proiectul a…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti, 6 martie, o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca raportul ministrului Justitiei privind activitatea DNA "arata ca si cum ar fi o stenograma luata de la televiziunile de casa" si considera ca solicitarea de revocare a procurorului-sef al DNA va fi respinsa de presedintele Klaus Iohannis pentru ca "se…

- Peste 65 de mii de oameni au semnat petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei. Numarul celor care semneaza petitia creste considerabil de la o ora la…

- SRI a cules informatii despre presedintele Klaus Iohannis, pe vremea cand acesta era primarul Sibiului. Datele care vizau o posibila incompatibilitate au ajuns ulteior la ANI, spune presedintele comisiei de control a SRI, Claudiu Manda. Acesta atrage atentia ca aceste informatii au ajuns la Agentia…

- Senatorul Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca a solicitat Serviciului Roman de Informatii o nota secreta la care a facut referire fostul presedinte al Agenția Naționala de Integritate (ANI), Horia Georgescu, in care figura si Klaus…

- Agentia Nationala de Integritate a castigat procesul cu primarul comunei Bran, Rares Radacina, care a contestat decizia ANI prin care era declarat incompatibil cu functia pe care o detine. Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul formulat de primarul Rares Radacina si a mentinut sentinta…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anutat ca primarul comunei Homorod, Marcel Pelei, este incompatibil. ANI susține ca primarul Pelei, in perioada 28 mai 2014 – 27 noiembrie 2015, a detinut si a exercitat simultan functia de primar si calitatea de comerciant persoana fizica in cadrul PFA Pelei…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. MEGHEȘAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Tarnaveni, județul Mureș INCOMPATIBILITATEIn…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- "Agenția Naționala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre LUCAN MIHAI, fost medic șef secție – Secția Clinica Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, și fost membru in Consiliul…

- Sesizarea presedintelui Iohannis pe modificarile aduse Legii administratiei publice locale, admisa de CCR Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. "Am admis sesizarea considerând…

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din România. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat de Senat, anunta Agerpres.

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- Astfel, președintele Klaus Iohannis, are din luna ianuarie a anului 2018, o indemnizație neta de 13338 de lei. Salariu președintelui a avut fluctuații in ultima perioada. Astfel, in luna iunie a anului 2017, președintele Romaniei avea un salariu de 15108 lei iar in in luna iulie 12204 lei. …

- Curtea Constitutionala ii ajuta pe parlamentarii acuzati de conflict de interese pana-n 2013. CCR a declarat constitutionala legea care prevede exonerarea acestor alesi de orice vina, potrivit digi24.ro Judecatorii constituționali au respins astfel o sezisare a liberalilor. Curtea a stabilit ca nu exista…

- O noua sesiunea parlamentara aduce cu sine și o noua competiție pentru funcții in interiorul grupurilor parlamentare. La PNL, batalia pentru șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților se da intre Raluca Turcan, actualul lider de grup, și Adriana Saftoiu.Potrivit unor surse din partid,…

- Primarul comunei Sibot, Ilie Tomus, a ramas fara functie. Prefectul de Alba, Danut Halalai, a emis, ieri, 18 ianuarie 2018, ordinul de constatare a incetarii mandatului acestuia dupa ce Tomus a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). In comuna vor fi organizate alegeri,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei.Redam textul integral al cererii:"Domnului Calin Popescu TariceanuPresedintele Senatului,…

- In ultimele șase luni ale anului 2017, Agenția Naționala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 8.896 de proceduri de achiziție publica cu o valoare totala de 24,7 miliarde lei (aprox. 5,3 miliarde euro).…

- Conform legii, toate autoritatile, institutiile cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au obligatia ca, in trei luni de la intrarea in vigoare a acestei legi, sa elaboreze si sa difuzeze materiale documentare si ghiduri si sa aloce pe pagina de internet sectiuni speciale…

- Dupa ce demisia lui Mihai Tudose ajunge astazi oficial la Administratia Prezidentiala, PSD va merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor pentru a arata ca detine majoritatea parlamentara care sa sustina un nou premier. Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, admite ca PSD ar putea recurge…

- Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, spune ministrul Muncii, Olguta Vasilescu,in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR 1, ca PSD va merge…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Informatii de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38 2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 2000.Textul integral:Domnului Calin Popescu Tariceanu,…