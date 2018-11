Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a anuntat sambata ca a trimis Comisiei Europene cererea de finantare pentru metroul 1 Mai – Otopeni, ca raspuns la solicitarea Comisiei din 12 septembrie, prin care cerea Romaniei sa aduca clarificari.

- Obiectul cererii de finantare “Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)” este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre Bucuresti si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord Bucuresti si Aeroportul International Henri…

- Ministerul Transporturilor si Ministerul Fondurilor Europene au transmis Comisiei Europene, la 9 noiembrie 2018, cererea de finantare pentru proiectul “Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)”.

- Ministerul Transporturilor va transmite pana pe 12 noiembrie catre Comisia Europeana calculul final privind constructia tronsonului de metrou "1 Mai - Tokyo" din magistrala M6, a precizat, marti, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. "Proiectul magistralei de metrou linia M6 a fost transmis Comisiei…

- "Proiectul magistralei de metrou linia M6 a fost transmis Comisiei Europene in decembrie 2017. Din decembrie 2017 pana-n septembrie 2018 au fost o serie intreaga de proceduri de clarificare cu serviciile de specialitate ale Comisiei Europene, iar in septembrie 2018 am primit din partea Comisiei Europene…

- Ministrul de Interne al Italiei si lider al extremei drepte italiene Liga, Matteo Salvini, a declarat sâmbata ca Executivul tarii va continua sa-si apere bugetele generale pentru 2019, deoarece "sunt bune", în pofida calificativelor agentiilor de rating si a preocuparilor Comisiei…

- Linia ferata care ar urma sa lege Gara de Nord din Bucuresti de aeroportul Otopeni va fi gata pana in anul 2020, iar Ministerul Transporturilor a prezentat pentru prima data o randare animata, prin care arata pe unde ar putea sa treaca viitoarea cale ferata.

- Linia de metrou care va ajunge la Otopeni primește finantare europena. Si japonezii acorda un imprumut consistent pentru acest proiect, dar lucrarile, cel mai probabil, nu vor fi gata pana la Campionatul European de fotbal din 2020.