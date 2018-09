Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de extradare in Statele Unite ale Americii a hacker-ului Marcel Lehel Lazar, alias "Guccifer" sau "Micul Fum", devenit celebru dupa ce a spart conturile de e-mail ale unor personalitati din Romania si America si care a contribuit la aflarea faptului ca Hillary Clinton a folosit un server…

- Ovidiu Munteanu, purtatorul de cuvant al Politiei Rutiere, este un motociclist impatimit, membru in clubul Blue Knights, dar si un admirator al dacilor, traditiilor si al maresalului Ion Antonescu, din care posteaza citate.

- Starea de urgenta instaurata in Turcia in urma puciului esuat din 15 iulie 2016 nu va mai fi prelungita dupa expirarea sa, in seara zilei de miercuri, 18 iulie, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite AFP. ''Starea de urgenta actuala va expira in…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a emis decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA, potrivit deciziei CCR, anuntul fiind facut luni de catre purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a afirmat…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a decis miercuri respingerea solicitarii Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia de anulare a deciziei prin care Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobiliare care au apartinut cultelor religioase din Romania a respins cererea acesteia de retrocedare a…