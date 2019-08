Cererea judecatoarei Dana Girbovan de retragere a demisiei din magistratura a fost inregistrata la Consiliul Superior al Magistraturii, a confirmat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al CSM, Daniela Stancioiu. Potrivit acesteia, inca nu s-a stabilit data la care va fi luata in discutie de Sectia pentru judecatori a CSM solicitarea Danei Girbovan. Dana Girbovan a precizat, miercuri, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis respingerea numirii acesteia in functia de ministru al Justitiei, ca isi va retrage demisia din magistratura. "Am luat act de decizia presedintelui Romaniei,…