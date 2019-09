Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in justitia moldoveneasca. 87 de magistrati cer sa fie demisi "in corpore" membrii Consiliului Superior al Magistraturii, institutie autonoma care administreaza sistemul judecatoresc si solicita convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Judecatorilor.

- Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Sectiei pentru judecatori a CSM s-a aflat renuntarea la cererea de eliberare din functie, prin demisie, a Danei Cristina Girbovan, judecator la Curtea de Apel Cluj. "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de cererea doamnei…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act, marti, de cererea Danei Girbovan de retragere a demisiei din magistratura, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CSM. Potrivit ordinii de zi publicate pe pagina de internet a CSM, Sectia va lua in discutie ‘renuntarea la…

- „Daca azi este trimisa propunerea pentru ministerul justiției, Președintele are, potrivit Codului administrativ, un termen de 10 zile in care fie numește, fie refuza propunerea pe considerente de oportunitate, in același termen trebuind sa și motiveze”, a scris Toni Neacșu pe contul sau de Facebook.…

- Președintele PSD Viorica Dancila este așteptata sa trimita luni, la Palatul Cotroceni, noile propuneri de miniștri, respectiv judecatorul Dana Gîrbovan la ministerul Justiției, Șerban Valeca la ministerul Educației și Mihai Fifor la ministerul Afacerilor Interne, scrie Mediafax. Viorica…

- Lucrarile sedintei de plen a Consiliului Superior al Magistraturii de luni au fost amanate pentru a treia oara din lipsa de cvorum. "Nu putem deschide lucrarile sedintei programate astazi deoarece nici de aceasta data nu s-a intrunit cvorumul prevazut de lege pentru ca sedinta sa se desfasoare.…

- În baza unei informații depuse de un judecator în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, mai mulți șefi de instanțe au fost înlaturați de la exercitarea funcției pâna la pronunțarea unei decizii a Inspecției judiciare pe acest caz, informeaza Ziarul de Garda.…

- Ședința plenului CSM, programata pentru ziua de luni, nu va mai avea loc din lipsa de cvorum, a anunțat președintele Lia Savonea. Potrivit unor surse din Consiliu, cațiva procurori și judecatori au refuzat sa participe la plen pana nu sunt eliminate de pe ordinea de zi punctele ce vizau SIIJ.„Plenul…