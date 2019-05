Cererea bate oferta. Prea puține bilete de tratament la Casa de Pensii Caraș-Severin "Numarul cererilor se ridica la 2.426. Pentru primele sase serii au fost alocate 192 de bilete, fiind vandute 192. Casa de Pensii inregistreaza cererile de acordare a biletelor de tratament direct in aplicatia informatica SPA, aplicatie care s-a utilizat si pentru actualizarea eventualelor modificari ce au aparut la eliberarea biletelor, precum si la repartizarea biletelor de tratament balnear catre beneficiari. Cererile se completeaza numai pe formularul aprobat, insotite de actele justificative medicale, cuponul de pensie si/sau hotararea de aplicare a unor legi speciale, urmand a se depune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

