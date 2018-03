Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat, marți, decizia definitiva in urma judecarii in apel a dosarului penal in care Alexandru Marza, fostul patron al clubului Habitat și Matei Coman au fost judecati pentru savarsirea unor infractiuni in legatura cu traficul de droguri (cannabis). Cei doi au fost pedepsiți…

- Oana Gianina Bulai, administrator public la Consiliul Județean Neamț și apropiata a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Aceasta este o apropiata a președintelui…

- Mai multe persoane acuzate de furtul si traficarea unor bratari dacice si monede provenite din zona cetatilor dacice situate in Muntii Orastiei, condamnate, in prima instanta, la pedepse cu inchisoarea si la plata unor despagubiri in valoare de aproape 1,4 milioane de euro, au fost achitate de Curtea…

- Acuzat de Agentia Nationala de Integritate (ANI) de incompatibilitate, viceprimarul Timisoarei Dan Diaconu a scapat definitiv de acuzatii dupa ce Curtea Suprema a decis anularea raportului ANI. Diaconu a declarat ca nu va face o pledoarie impotriva ANI, considerand ca rolul institutiei este unul important.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galati au respins, ca inadmisibila, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la o exceptie de neconstitutionalitate, in dosarul in care Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, si Vasile Costea, administrator al unei societati…

- Agentia Nationala de Integritate sustine, referitor la decizia CCR privind statutul magistratilor, ca elementele ce privesc regimul incompatibilitatilor nu pot fi aplicate ca urmare a hotararii intrucat Curtea nu s-a pronuntat asupra unei norme din legea in vigoare.

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a declarat marti, dupa audierea din Comisia privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie, ca, in cazul sesizarii cu privire la o posibila

- Avand in vedere solicitarile adresate de mai multe instituții publice și organizații de presa cu privire la punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate pe marginea efectelor Deciziei CCR nr. 45/2018 – punctele 174 și 177, facem urmatoarele precizari: Decizia nr. 45 pronunțata la data de…

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Horia Georgescu, fost sef al Agentiei Nationale de Integritate in perioada 2012-2015, a vorbit, vineri, la Adevarul Live, despe dosarul in care el a fost acuzat de DNA de abuz in serviciu si a fost condamnat, in prima instanta, la patru ani de inchisoare, protocolul ANI cu SRi, dar si reuniunile informale…

- Judecatorul Florin Purigiu de la Curtea de Apel Bucuresti a facut o cerere de abtinere de la solutionarea apelului in cazul fostului locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir, judecat pentru mai multe fapte de coruptie. Cererea a fost acceptata, scrie ziare.com. Magistratul a facut aceasta cerere…

- In luna februarie a acestui an, primarul Catalin Cherecheș a avut o inițiativa fara precedent la nivel național in administrația publica. A anunțat inființarea Compartimentului de Integritate și Anticorupție in cadrul administrației publice locale a Municipiului Baia Mare. A urmat trimiterea adreselor…

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia, a contestat masura instantei de judecata. Dosarul a fost inaintat Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

- Magistratii Judecatoriei Slobozia au admis, luni, cererea de eliberare conditionata formulata de Ioan Becali. "Admite propunerea de eliberare conditionata formulata de comisia pentru liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Slobozia, judetul Ialomita. Dispune liberarea conditionata a petentului-condamnat…

- DCIM/100MEDIA/DJI_0107.JPG Primaria Sebeș a pierdut prima etapa a procesului prin care a contestat raportul Curții de Conturi care arata, printre altele, diminuarea in mod nejustificat a disponibilitaților banești ale administrației locale cu suma de 1.266.518,77 lei, prin poprirea pe conturi, in condițiile…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, joi, solicitarea de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat. Acesta executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii. Decizia…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins, joi, ca neintemeiata, cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, care executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva…

- Fundacescu Gheorghe Adrian (19 ani) si Groza Marius Adrian (20 ani) mai trebuie sa achite daune morale de 120.000 de lei catre doua parți civile Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar penal de omor in care au fost judecați doi tineri care au ucis o femeie pe care au…

- Curtea de Apel Alba Iulia a admis luni, 26 februarie, cererea autoritatilor din Italia si a decis arestarea preventiva a omul de afaceri Ariganello Pasqualino urmarit international cu mandat european de arestare pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 29 de zile de inchisoare.

- Curtea de Apel Alba Iulia a inceput judecarea fazei de apel a dosarului privind uciderea fostului primar din Lunca Muresului, Ioan Rusu. Inculpatul judecat pentru omor, Barsony Gligor, a fost condamnat de Tribunalul Alba la pedeapsa de 30 de ani de inchisoare.

- Compania miniera Rosia Montana Gold Corporation (RMGV) a obtinut la Curtea de Apel Alba Iulia suspendarea executarii unei decizii de impunere din partea ANAF pentru suma de aproape 27 de milioane de lei, reprezentand TVA neachitat in perioada 2011 - 2015.

- Angajatii Primariei Ionesti si consilierii locali vorbesc la telefon pe banii localnicilor din comuna. Cei care au intrecut masura vor veni cu aproape cinci mii de lei de acasa, bani imputati de cei de la Curtea de Conturi. Primarul a solicitat...

- In temeiul prevederilor articolului 140, alineatul 2 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale articolelor 38, alineatul 1 si 58, litera m din Legea nr. 94 1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, Curtea de Conturi a elaborat si aprobat raportul public pe anul…

- Primarul orasului Gaesti, Grigore Gheorghe, a castigat la Curtea de Apel Ploiesti procesul cu Agentia Nationala de Integritate. Acesta fusese reclamat, in 2016, de unul dintre consilieri, pe motiv ca in perioada exercitarii functiei de viceprimar a fost membru in Consiliul de Administratie al Liceului…

- Primarul comunei aradene Zabrani, Marian Toader, a castigat definitiv un proces cu Agentia Nationala de Integritate la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma recursului pe care l-a formulat impotriva sentintei date in octombrie 2016 de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ…

- Luni, 19.02.2018, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat Raportul de activitate pe anul 2017 in cadrul Adunarii generale a judecatorilor cu participarea judecatorilor din circumscriptia curtii de apel si altor invitati de la principalele institutii cu care colaboram institutional. La sedinta de bilant…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca urmeaza sa intre in tara 200 de fiole necesare pentru tratarea copiilor cu imunodeficiente, scrie AGERPRES.Citeste si: AMENINTARE cu BOMBA la Curtea de Apel! Interventie de URGENTA a autoritatilor "Vizavi de imunoglobuline, am avut…

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Ioan Sorin Stratulat, sef al Sectiei clinice recuperare, medicina fizica si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate Iasi, a fost gasit in incompatibilitate de inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Citeste si: Semnal de ALARMA pentru Romania, dupa boom-ul economic:…

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, aflat la Penitenciarul Aiud, unde executa o pedeapsa de 5 ani de inchisoare in Dosarul Carpatica-ASF, nu va fi eliberat conditionat. Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins, joi, contestatia la executarea pedepsei, depusa de catre acesta. Ilie Carabulea a formulat, in noiembrie…

- Zi decisiva pentru vicepremierul Romaniei: Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, astazi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca legea de modificare a functionarii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) este constitutionala, astfel, parlamentarii gasiti in conflict de interese in perioada 2007-2013 scapa de interdictii. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt…

- In urma publicarii articolului FOTO ȘTIREA TA: In fața sediului Prefecturii Alba, pericolul vine de sus. Cad bucați de tencuiala din cladire, Curtea de Apel Alba Iulia, care administreaza cladirea, face urmatoarele precizari: ”Joi, 01.02.2018, putin dupa ora 16.00, de la arcada fatadei principale a…

- Curtea Constitutionala ii ajuta pe parlamentarii acuzati de conflict de interese pana-n 2013. CCR a declarat constitutionala legea care prevede exonerarea acestor alesi de orice vina, potrivit digi24.ro Judecatorii constituționali au respins astfel o sezisare a liberalilor. Curtea a stabilit ca nu exista…

- Comuna Șibot are un nou primar, in urma ședinței de consiliu local și a alegerilor indirecte, prin votul consilierilor, care s-au desfasurat ieri, dupa ce fostul edil, Ilie Tomus, a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Intergritate (ANI). Primar nou in comuna Șibot, dupa ce Ilie…

- Judecatoria Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei moldovenesti. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu apel in 30 de zile, scrie Unimedia, conform News.ro . Fostul presedinte al Romaniei nu a vrut sa comenteze…

- Gheorghe-Petru Feieș, longevivul primar al orașului aradean Sebiș, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate, care stabilise ca in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, acesta s-a aflat in stare de incompatibilitate deoarece a deținut funcția de administrator al unei societați…

- Primarul liberal al comunei Sibot, Ilie Tomus, a ramas fara functie. Prefectul de Alba, Danut Halalai, a emis, joi, 18 ianuarie, ordinul de constatare a incetarii mandatului acestuia dupa ce Tomus a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). In comuna vor fi organizate alegeri,…

- Ionel Arsene, actualul presedinte al Consiliului Judetean Neamt și fost deputat PSD de Neamt, a fost retinut joi de procurorii DNA pentru 24 de ore pentru trafic de influenta. “Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, fostul deputat Ionel Arsene, a fost reținut 24 de ore de procurorii DNA. Arsene este acuzat de trafic de influența. Ionel Arsene este considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea, iar în urma cu câteva zile s-a aflat printre liderii PSD care au…

- Ultimul raport GRECO al Consiliului Europei releva faptul ca Romania a facut putine progrese in prevenirea coruptiei in privinta parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor. In plus, GRECO considera de asemenea ca Romania nu a acordat inca o atentie corespunzatoare imbunatatirii activitatii Agentiei…

- Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata intr-un raport publicat joi de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie…

- In județul Neamț exista in acest moment patru localitați care intrunesc condițiile necesare pentru organizarea de alegeri locale pentru funcția de primar. Este vorba despre Agapia, Bargaoani, Dragomirești și Garcina. Gabriel Apetrei, purtatorul de cuvant al Instituției Prefectului Neamț a confirmat…

- Traducerile celor doi experti desemnati de parti in dosarul ”Batthyaneum”, aflat pe rol la Curtea de Apel Alba Iulia, releva pareri radical diferite cu privire la continutul testamentului episcopului Ignac Batthyany, redactat in anul 1798. Diferentele principale rezulta din interepretarea denumirii…