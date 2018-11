Cerere respinsa in Dosarul Retrocedarilor din Constanta: Nicusor Constantinescu l-a recuzat pe seful Structurii de Securitate din Curtea Suprema

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei vor redeschide saptamana aceasta celebrul Dosar al Retrocedarilor din Constanta. In cauza, Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a primit in prima instanta cea mai mare pedeapsa: patru ani de inchisoare cu suspendare.…

- Curtea de Apel Bucuresti va analiza azi cererea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de suspendare a deciziei Colegiului de Conducere a Inaltei Curti prin care s a stabilit cum vor fi compuse completele de 5 judecatori. Cauza se afla pe rolul Sectiei a VIII a contencios administrativ si fiscal din Curtea…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei au acordat un nou termen in dosarul in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnat, in prima instanta, la 15 ani de inchisoare. Cauza a fost amanata pentru data de 28 noiembrie.…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei vor redeschide azi dosarul in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnat, in prima instanta, la 15 ani de inchisoare. Pana in prezent, Curtea Suprema a stabilit 26 de termene de…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc primul termen in celebrul Dosar al Retrocedarilor din Constanta. In cauza, Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a primit in prima instanta cea mai mare pedeapsa: patru ani de inchisoare cu suspendare. Initial,…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, da în judecata Curtea Suprema pentru modul în care sunt formate completele de cinci judecatori. Controversele privind formarea completelor de 5 judecatori de la instanta suprema au început dupa ce a intrat în vigoare…

- Libertatea publica azi statele de plata de la Inalte Curte , care arata calculele majoritații PSD-ALDE: daca se retrag, judecatorii iau mai mulți bani decat daca raman sa munceasca. de Catalin Tolontan Un pas mic inainte pentru fiecare judecator poate inseamna un pas mare, inapoi, pentru justiție și…

- Judecatorul Ionut Mihai Matei, seful Structurii de Securitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, va redeschide azi dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost deferit Justitiei alaturi de omul de afaceri Sorin Strutinsky si de fostul viceprimar…