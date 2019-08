Cerere mare pentru votul prin corespondenţă Aproape 9.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta prin portalul www.votstrainatate.ro, la 20 de zile de cand acesta a fost lansat. "Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, in doar 20 de zile de functionalitate a portalului www.votstrainatate.ro, numarul inregistrarilor pentru votul prin corespondenta a ajuns vineri, la ora 16,15, la 8.890, depasind astfel numarul total al inscrierilor pentru votul prin corespondenta pentru alegerile parlamentare din anul 2016, de numai 8.889 pe o perioada de 5 luni pentru acelasi demers", informeaza un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

