- Astfel, politistii de frontiera au constat ca tanarul moldovean avea in portbagajul automobilului, fara stirea persoanei care il insotea, un buchet de trandafiri si un inel. Ca urmare, tanarul a solicitat sprijinul autoritatilor de frontiera romane pentru a o cere in casatorie pe aleasa inimii lui.…

- Au pornit la drum, iar iubita lui nu stia ce urmeaza sa se intample. Doi tineri, unul cu dubla cetațenie, a Republicii Moldova și cea a Romaniei, și iubita lui cu cetațenie romana s-au apropiat pentru verificari de rigoare in punctul de trecere a frontierei Leușeni - Albița.

- Atmosfera magica de la Targul de Craciun din centrul Capitalei l-a inspirat sa ia una dintre cele mai frumoase decizii din viata sa! In ajun de Revelion, un tanar și-a cerut aleasa inimii de nevasta, chiar in timp ce cuplul se plimba prin oraselul de poveste.

- Pasca Cristian și-a cerut iubita in casatorie intr-un loc special din Alba Iulia. Momentul fericit a fost filmat. Tanara pe nume Draghica Todea a fost chemata de o prietena la Monumentul Unirii, fara sa știe ce surpriza o așteapta, potrivit alba24.ro. Dupa ce barbatul a ingenuncheat și i-a pus marea…

- Zeci de Mosi au asteptat-o pe Diana in Piata Operei tinand in mana foi pe care scria "Vrei sa fii sotia mea?". Diana a fost adusa in Piata Victoriei, unde a ... The post Cerere in casatorie inedita, la Timisoara. Foto appeared first on Renasterea banateana .

- Monumentul Unirii din Alba Iulia a fost martorul uniunii dintre doua suflete. O simpla intrebare incarcata de emoție a primit un raspuns sincer. Un tanar militar din Alba Iulia și-a cerut iubita in casatorie, iar Monumentul Unirii le-a fost martor. Pasca Cristian un tanar militar din Alba Iulia a…

- Inca o misiune inedita pentru politia din New York s-a incheiat cu succes. De data aceasta, ofiterii americani au reusit sa salveze onoarea unui ... The post VIDEO Misiune inedita. Cautat de NYPD dupa o cerere in casatorie appeared first on Renasterea banateana .

- Politia din New York incearca sa dea de urma unui cuplu care s-ar fi logodit in Times Square vineri, dar care a trecut imediat dupa aceea printr-o situatie mai placuta: pierderea inelului in canalizare.