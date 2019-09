Stiri pe aceeasi tema

- O noua cerere a fost inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta de catre Camp;C Real Ambient, o societate din Constanta care urmeaza sa modifice un proiect imobiliar din Navodari. APM Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru…

- Emoții de nedescris, vineri seara, in Marea Finala a emisiunii Dragoste fara secrete. Eli și-a luat inima in dinți și a decis sa o ceara in casatorie pe Edith, femeia alaturi de care traiește de o buna bucata de vreme o frumoasa poveste de dragoste.

- Una dintre cele mai dorite ispite de la "Insula Iubirii" ne-a acordat cel mai sincer interviu! In copilarie era refuzat de fete, dar acum, toate femeile fac coada in fata lui. Ba, mai mult, Cristi ne-a declarat cum a fost cerut in casatorie!

- Cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie se pot inscrie la „Nunta de aur”, eveniment in cadrul caruia vor fi sarbatorite de catre Primaria, Consiliul Local și Centrul Cultural Cugir. Inscrierile se fac in baza buletinelor și certificatului de casatorie, la Centrul Cultural Cugir . Detalii suplimentare…

- Lili Sandu și Silviu Țolu sunt impreuna de 4 ani și au demonstrat ca varsta - el e mai tanar decat ea cu 12 ani - nu este un impediment in relația lor. Cererea in casatorie a avut loc la sfarșitul lunii mai, la Istanbul, locul unde a debutat povestea lor de dragoste. Lili Sandu a primit inelul și cererea…

- A luptat cu mai multi cavaleri, iar dupa ce a invins si-a cerut iubita in casatorie. Este surpriza organizata de un tanar din Capitala, care a ales un mod inedit de a-si surprinde viitoarea sotie.

- Designer-ul de succes Catinca Roman a acceptat provocarea lansata de prezentatorilor emisiunii "Agentia VIP", Cristi Brancu si Majda Aboulumosha, de a se inscrie pe lista vedetelor curajoase, care renunta la machiaj in direct.

- Cererea de casatorie in inchisoare a fostului primar al Constantei, Radu Mazare, a fost acceptata. Avocata fostului edil trebuie sa depuna actele la primaria sectorului 5, urmand ca ulterior sa se stabileasca data nuntii, potrivit informatiilor Antena 3.