- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați sa intervina, in jurul orei 13:20, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din comuna Popești. La locul indicat s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. La sosirea echipajelor, incendiul…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați sa intervina, in jurul orei 16:10, pentru stingerea unui incendiu in cartierul Mandrești. La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, autospeciala de intervenție și salvare de la…

- Pompierii militari, din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au fost solicitați azi noapte, in jurul orei 22.00, sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din satul Dragosloveni, comuna Dumbraveni. La fața locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere cu apa și spuma.…

- Zi de sarbatoare, vineri, la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” Vrancea cu ocazia „porților deschise”. Parinți, bunici și mulți, mulți copii ‒ aceasta este atmosfera in care s-a desfașurat concursul „Micul pompier”, activitate care anul acesta a ajuns la a doua ediție. Anul trecut,…

- Pompierii vranceni cauta, in apele raului Trotuș, in zona Pufești, trupul unui tanar de 17 ani. Potrivit informațiilor, pompierii folosesc barca cu motor, in speranța ca persoana in cauza poate fi salvata. La fața locului este și o ambulanța. De asemenea, astazi (sambata), un barbat a fost gasit inecat…