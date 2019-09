Stiri pe aceeasi tema

- La 80 de ani de la declansarea celui de-Al Doilea Razboi Mondial, presedintele Germaniei le cere iertare polonezilor pentru atrocitatile suferite in timpul regimului nazist. "Ma inclin in fata victimelor de la Wielun. Ma inclin in fata victimelor poloneze ale tiraniei germane. Si le cer iertare",…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a cerut iertare, duminica, victimelor agresiunii germane, in cadrul unei ceremonii la Wielun, desfasurata exact la ora la care primele bombe au cazut, in 1939, asupra acestui oras polonez, prima victima a celui de-al doilea razboi mondial, informeaza AFP.

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier a cerut iertare victimelor poloneze ale razboiului declanșat de Germania la 1 septembrie 1939, intr-o ceremonie la care a participat și omologul sau polonez Andrzej Duda, transmite DPA, preluata de Agerpres. Pe de alta parte, polonezii nu se mulțumesc doar…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a cerut iertare victimelor agresiunii germane din 1939, in cadrul unei ceremonii la Wielun, mic oras polonez unde au cazut primele bombe in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza duminica dpa si AFP. "Ma inclin in fata victimelor…

- "Ma inclin in fata victimelor atacului de la Wielun. Ma inlcin in fata victimelor poloneze ale tiraniei germane. Si cer iertare", a spus Steinmeier in germana si poloneza, in prezenta inclusiv a omologului sau polonez. Alaturi de numerosi lideri de stat si de guvern, Steinmeier se afla in…

- "Acest subiect este inchis pentru Germania", a spus Maas intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau polonez Jacek Czaputowicz, reiterand pozitia guvernului german.In acelasi timp, Germania poarta responsabilitatea morala pentru razboi si nimeni nu ar trebui sa uite niciodata suferinta…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza joi, in toate marile garnizoane din tara, ceremonii militare si religioase dedicate Zilei Eroilor. In Bucuresti, de la ora 10,00, la Cimitirul Israelit "Filantropia" va fi organizata o ceremonie de depuneri de coroane de flori iar de la ora 12,00 vor avea loc…

- Scrutinul partial liber desfasurat pe 4 iunie 1989 a adus la putere un guvern condus de sindicatul Solidaritatea si a declansat un val de evenimente care au culminat cu caderea Zidului Berlinului in noiembrie acelasi an. Pentru marti, desi autoritatile din orasele controlate de opozitie organizeaza…