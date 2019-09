Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de decorare post-mortem a sublocotenentului Polschi Alexandru Ciprian-Stefan, care si-a pierdut viata in atentatul terorist de la Kabul. "Astfel, in semn de recunostinta si apreciere pentru devotamentul exceptional si spiritul de sacrificiu…

- Ceremonia de repatriere a Batalionului 300 Infanterie Mecanizata „Sfantul Andrei”, din teatrul de operații Afganistan, are loc astazi, la Galați. Ceremonia va fi marcata de pierderea buzoianului Ciprian Ștefan Polschi, ucis ieri la Kabul. Ceremonia de repatriere a Batalionului, care a participat la…

- Zi neagra, joi, pentru Buzau și pentru Armata Romaniei. Caporalul cls. a III-a Ciprian-Ștefan Polschi este al cincilea buzoian cazut la datorie departe de casa, intr-un teatru de operații. Militarul, care indeplinea funcția de șofer in cadrul structurilor de comandament NATO din Kabul, și-a pierdut…

- „Am primit o veste dureroasa din Afganistan - un militar roman si-a pierdut viata la Kabul, in urma unui atentat terorist. Sunt alaturi de membrii familiei greu incercate in aceste momente tragice si le...

- Presedintele Klaus Iohannis il va decora cu Ordinul National "Steaua Romaniei" pe militarul roman care a murit joi in atentatul de la Kabul. "Am primit o veste dureroasa din Afganistan - un militar roman si-a pierdut viata la Kabul, in urma unui atentat terorist. Sunt alaturi de membrii familiei greu…

- Acesta și-a pierdut viața in urma unui atentat cu mașina capcana in timp ce se afla in misiune in Kabul, fiind al doilea roman care moare in capitala afgana in cursul acestei saptamani. Un nou atentat a avut loc in cursul zilei de azi, indreptat impotriva forțelor NATO care acționeaza in Afganistan…

- Premierul Viorica Dancila a transmis condoleante familiei militarului roman cazut, joi, in Afganistan, la Kabul, precizand ca Romania va continua sa condamne si sa lupte cu toate fortele impotriva terorismului. "Condoleante familiei soldatului roman cazut astazi la Kabul si tuturor celor care au pierdut…

- Ultima zi a programului de instruire Saber Guardian a inceput cu un ceremonial de comemorare dedicat sublocotenentului Ionel Gheorghita Dragusanu, la care au participat atat fostii lui colegi, cat si presedintele filialei constantene a Asociatiei National Cultul Eroilor "Regina Maria", colonelul…