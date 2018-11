Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonii in memoria plutonierului Alexandru Orosz Foto: Arhiva Ceremonii de comemorare a plutonierului Alexandru Orosz, care si-a pierdut viata acum doua zile, în gara din Alba Iulia, vor fi organizate mâine dimineata în unitatile din tara si din teatrele de operatii. …

- Un militar roman, Alexandru Orosz, a murit ieri dimineața, in gara din Alba Iulia, cand lucra la descarcarea unor tancuri aduse special pentru ziua de 1 Decembrie. Patru sistemne (tancuri) de aparare antiaeriana GEPARD au ajuns vineri dimineata in Gara din Alba Iulia, impreuna cu personalul militar…

- Militarul care a murit vineri, dupa ce a fost electrocutat in gara din Alba Iulia, lucra de 11 ani in Ministerul Apararii Nationale si a avut o misiune in Afganistan. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de MApN, plutonierul Alexandru Orosz avea 33 de ani si era angajat ca mecanic…

