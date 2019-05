Stiri pe aceeasi tema

- Imparatul Naruhito a purtat o roba maron si o palarie inalta neagra in timpul acestui ritual oficial la Palatul Imperial din Tokyo, in timp ce imparateasa Masako a purtat o roba ampla, in nuante de verde deschis si rosu, cu maneci lungi, potrivit fotografiilor publicate de Agentia Casei Imperiale.…

- Imparatul Akihito al Japoniei abdica marti, dupa 30 de ani si cinci luni pe tronul Crizantemei, iar locul sau va fi luat de fiul cel mare, printul mostenitor Naruhito, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. Marti, ceremoniile au inceput cu ritualuri private in Palatul Imperial din Tokyo. Imparatul de…

- Akihito, cel de-al 125-lea imparat din istoria Japoniei, va abdica marti, dupa 30 de ani de domnie, lasand Tronul Crizantemei fiului sau mai mare, printul Naruhito. Un ritual traditional va fi orgazat la Palatul Imperial din centrul orasului Tokyo.

- Imparatul Akihito va renunta marti la Tronul Crizantemei, marcand astfel prima abdicare inregistrata in ultimele doua secole in Japonia. Succesiunea imperiala va insemna totodata inceputul unei noi ere pentru aceasta tara, in care exista cea mai veche monarhie din lume, relateaza DPA.…

- Imparatul Japoniei, Akihito, care va renunta la tron la sfarsitul acestei luni, si imparateasa Michiko au celebrat ieri sase decenii de casatorie prin evenimente aniversare desfasurate pe parcursul zilei, potrivit agentiei nipone Kyodo, citata de Agerpres. In 1959, Akihito, pe atunci printul mostenitor…