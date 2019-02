Cum i-a raspuns Serban Huidu unui internaut care i-a spus ca accidentul sau a fost „o pedeapsa de la Dumnezeu”

Serban Huidu a vorbit, in emisiunea “Lifestyle sanatos”, despre perioada de dupa accidentul rutier provocat in luna octombrie 2011, pe DN1, in dreptul localitatii Timisul de… [citeste mai departe]