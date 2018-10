Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 27 octombrie 2018, Consiliul Judetean Tulcea, Brigada 9 Mecanizata "Marasestildquo;, Primaria Municipiului Tulcea si Garnizoana Tulcea vor organiza un ceremonial cu ocazia implinirii a 140 de ani de la infiintarea Diviziei Active Dobrogea, manifestare care va avea loc in Piata Tricolorului,…

- Regina Maria a Romaniei, supranumita de romanii contemporani cu ea „Mama ranitilor” sau „Regina- Soldat”, in special datorita implicarii sale active in ajutorarea ranitilor in Primul Razboi Mondial, este in fruntea omagiatelor de anul acesta pentru rolul pe care l-au avut femeile in Primul Razboi.

- Ceremonia de certificare a detasamentului Fortelor Aeriene Regale Canadiene, ce va executa in urmatoarele patru luni, alaturi de militari ai Fortelor Aeriene Romane, misiuni de Politie Aeriana Intarita (enhanced Air Policing - eAP) sub comanda NATO s-a desfasurat, joi, la Baza 57 Aeriana de la Mihail…

- Vanatorii de munte s-au reunit, astazi, la Vulcan. Edilii au ținut sa organizeze o astfel de intalnire cu prilejul manifestarilor ce vor avea loc in Pasul Valcan, evenimentele fiind dedicate Centenarului Marii Uniri. Deși brigada a fost desființata in urma cu mai mulți ani, vanatorii de munte au…

- Zeci de unioniști din Romania și Republica Moldova au pornit ieri in cea de-a șaptea etapa a „Marșului Centenar”. Dupa ce au parcurs pe jos peste 700 de km dintre cei 1.300 de km incluși pe traseul Alba Iulia-Chișnau, aceștia au plecat din localitatea Cerașu și au urcat spre Tabla Buții, unde astazi…

- Ziua Imnului National va fi sarbatorita astazi in toate garnizoanele din tara. Aceasta a fost proclamata prin lege in 1998 si se sarbatoreste in fiecare an, la data de 29 iulie. Ceremonia de la Bucuresti va incepe la ora 9:00, in Piata Tricolorului, din fata Palatului Cercului Militar National. La Botosani,…

- Bucuresti, 27 iul /Agerpres/ - Ziua Imnului National va fi sarbatorita duminica in toate garnizoanele din tara, informeaza MApN. Ceremonia de la Bucuresti va incepe la ora 9,00, in Piata Tricolorului, situata in fata Palatului Cercului Militar National. Aceasta va cuprinde un…

- Ziua Imnului National va fi sarbatorita duminica in toate garnizoanele din tara, informeaza MApN, potrivit Agerpres. Ceremonia de la Bucuresti va incepe la ora 9,00, in Piata Tricolorului, situata in fata Palatului Cercului Militar National. Aceasta va cuprinde un serviciu religios…