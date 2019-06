CEREMONIE DE ZIUA EROILOR LA CINCU.

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les, si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, au participat miercuri, 5 iunie, la sediul M.Ap.N., la ceremonia de acordare a primului grad de ofiter absolventilor romani ai academiilor militare din Statele Unite ale Americii. La activitate a…

- Prevederea potrivit careia mandatul sefului Statului Major al Apararii (SMA) se poate prelungi de catre presedintele Romaniei cu pana la un an este neconstitutionala, au decis, marti, judecatorii Curtii...

- CCR a decis marți, cu unanimitate de voturi, ca prevederea legala care îi permite președintelui României sa prelungeasca cu pâna la un an mandatul șefului Statului Major al Apararii, este neconstituționala, informeaza Realitatea TV.

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les, si seful Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, au discutat, miercuri, 24 aprilie, in cadrul unei videoconferinte desfasurate la sediul M.Ap.N., cu echipele de comanda ale structurilor dislocate in teatrele de operatii din Afganistan, Kosovo si…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, si seful Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, au participat marti, 23 aprilie, la ceremonia militara dedicata implinirii a 160 de ani de la infiintarea Fortelor Terestre Romane, organizata la sediul Statului Major al Fortelor Terestre SMFT, din…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a lansat un atac dur la adresa ministrului Apararii, Gabriel Leș, acesta spunand ca face din Armata un subiect de atac impotriva Președintelui și ca singura conversație pe care Dragnea a avut-o cu Trump a fost cea despre apa plata.MAE,…

- In urma deciziei Curții de Apel de respingere a plangerii privind anularea decretului prezidential de prelungire cu un an a mandatului șefului Statului Major al Apararii, ministrul Apararii a decis semnarea ordinului privind revenirea in funcția de șef al Statului Major al Apararii a generalului…

- Administratia Prezidentiala a contestat decizia Curtii de Apel Bucuresti, din 31 ianuarie, prin intermediul careia a fost suspendat decretul prezidential prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. Drept urmare, actiunea Administratiei Prezidentiale…