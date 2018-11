Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter al armatei afgane s-a prabusit miercuri in sud-vestul Afganistanului si toate cele 25 de persoane aflate la bord au murit, au anuntat oficiali locali citati de Reuters si AFP. Talibanii afirma ca elicopterul a fost doborat.

- Guinness World Record a publicat recent ultimul record doborat la Alba Iulia, respectiv „Cea mai mare imagine formata din oameni a unei tari/continent”, in care 4.807 de oameni au recreat harta Romaniei, avand in mijloc numarul „100”, pe 29 septembrie, pe Latura de Vest a Cetații Alba Carolina. Vezi …

- ONU a cerut coaliției militare conduse de Arabia Saudita sa opreasca atacurile aeriene din Yemen, in urma carora mor civili și contribuie la „cea mai dura foamete din lume din ultimii 100 de ani”, scrie digi24.ro. Razboiul civil din Yemen a inceput acum trei ani, cand rebelii Houthi – sprijiniți de…

- Imagini și momente impresionante la Alba Iulia. Peste 5000 de oameni au alcatuit cu trupurile lor un puzzle uriaș, in forma harții Romaniei, cu numarul 100 in mijloc. Copii, tineri, adulți au venit din toata țara.

- Alba Iulia a intrat in Cartea Recordurilor pentru cea mai mare imagine formata din oameni a unei țari. 4.807 de persoane au participat la stabilirea recordului mondial 4.807 de persoane au stabilit, la Alba Iulia, recordul mondial cu cea mai mare harta a unei tari formata din oameni, in interiorul careia…

- Peste 7.500 de persoane vor incerca sa stabileasca pe 29 septembrie, la Alba Iulia, un record mondial si sa intre astfel in Guinness World Records cu cea mai mare harta a unei tari formata din oameni, in interiorul careia va fi format si numarul 100, avand in vedere ca in acest an se implineste un…

- In 29 septembrie intre orele 9.30 si 13.00 mii de copii, tineri si adulti din peste 65 de localitati din Romania se vor reuni la Alba Iulia pentru a intra in Guinness World Records cu cea mai mare harta a unei tari, formata din oameni. Si pentru ca aniversam 100 de ani de la nasterea […]

- Un elicopter militar s-a prabusit in vestul Afganistanului, au anuntat sambata autoritatile, care au precizat ca toti cei cinci oameni de la bord au murit. Militantii talibani au intreprins in ultimele...