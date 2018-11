Pe data de 26 noiembrie 2018, la ora 14:00, va avea loc ceremonia oficiala de inaugurare a monumentului de for public “Ștefan cel Mare și Sfant”, eveniment organizat de Primaria Capitalei prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic (AMPT). Monumentul de for public dedicat lui Ștefan cel Mare, domnitor canonizat cu numele de Ștefan cel […] Ceremonia de inaugurare a monumentului de for public “Ștefan cel Mare și Sfant” is a post from: Ziarul National