Pe 20 noiembrie, in toate localitațile din județul Alba va avea loc ceremonia de dezvelire a placilor omagiale avand inscripționate numele delegaților de la Marea Unire Consiliul National Roman Central anunța pe 20 noiembrie convocarea Marii Adunari Naționale de la Alba Iulia, printr-un manifest publicat in presa momentului. In documentul respectiv , purtand semnatura lui Ștefan Cicio Pop, Președintele Marelui Sfat al Națiunii Romane din Ungaria și Transilvania, se specifica cine va lua parte la evenimentul de la 1 Decembrie 1918. La inițiativa Consiliului Județean Alba, la ora 16.00, se vor…