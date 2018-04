Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 17 persoane dintre turistii care se aflau in microbuzul rasturnat, duminica dupa amiaza, in Salina Slanic, au ramas internate la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti, iar alte doua se afla inca in observatie. Reprezentantul SJU Ploiesti Andrei Ilinca a declarat, pentru…

- "Accidentul s-a soldat cu decesul a trei persoane adulte, ultima a decedat in spital, si ranirea altor patru, dintre care trei se afla in stare grava internate la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare'', a spus Florina Metes. Potrivit acesteia, accidentul ar fi avut loc pe fondul unui carosabil…

- 11.49 „Un barbat de 36 ani, care a condus un autocar inmatriculat in Prahova, pe drumul privat deschis circulatiei publice ce face legatura intre DN 73F si locatia de cazare din Fundata a unui complex turistic, pe sensul de coborare, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, a derapat, a patruns…

- Doua persoane au fost ranite, una fiind incarcerata, in urma unui accident rutier produs miercuri dimineata pe DN 13 Brasov-Sighisoara, in zona Hanul din Ardeal, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. ''Accidentul…

- Zece persoane, printre care trei copii au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis si in care au fost implicate trei autoturisme.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea, acuzații BOMBA: ORDINUL…

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…

- Comandantul Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Cucos, a cerut efectuarea unor verificari de urgenta referitoare la modul in care a fost intocmit un proces-verbal de sanctionare a unei persoane cu deficiente auditive care a participat la protestul organizat in ziua desfasurarii Congresului PSD.…

- A fost inca o zi istovitoare pentru drumarii si angajatii serviciilor municipale. Ninsorile abundente ii tin la lucru in regim non-stop. 57 de autospeciale sunt antrenate in regim de urgenta la deszapezirea strazilor din Capitala.

- Politistii Biroului Rutier Brasov au depistat pe str. Carpati, din municipiul Brasov, un barbat de 44 ani, din judetul Brasov, care a condus un autoturism pe care erau montate placute cu numere de inmatriculare confectionate artizanal. Autoturismul era radiat din circulatie, iar conducatorul auto nu…

- Modificare majora in cazul localitatilor din Romania al caror nume se scrie cu litera „i”. Alesii vor sa le modifice numele astfel incat acestea sa se scrie cu „a” in locul literii „i”. Ideea este a Partidului Social Democrat care in acest sens a depus la Camera Deputatilor si un proiect legislativ.

- Doi minori au furat o mașina și au condus-o pe strazile Craiovei, fiind depistați intamplator de oamenii legi care au observat mașina parcata neregulamentar. In noaptea de 17 spre 18 martie, in jurul orei 01.30 politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova insotiti de un jandarm, in timp ce executau…

- Doua persoane au murit dupa ce, vineri dimineata, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, o masina a fost lovita de tren, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, lt.col. Stefan Stoian. "Cele doua persoane aflate…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs vineri dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU , Adrian Rotaru, citat de Agerpres.ro. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se aflau sase persoane…

- Probabilitate crescuta de rupere a digului de protecție care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuințe. „Facem un apel catre toți cetațenii din satul Capeni sa manifeste…

- Peste 1.000 de persoane au nevoie de evacuare medicala de urgenta in partea controlata de rebeli din Ghouta Orientala, tinta de trei saptamani a unei ofensive devastatoare a regimului sirian, potrivit Natiunilor Unite, relateaza AFP. 'Peste o mie de persoane trebuie evacuate de urgenta din enclava…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.La locul accidentului, ce a avut loc la…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri, 7 martie.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Sunt 493 de familii sau persoane singure afectate…

- Guvernul a decis, miercuri, sa acorde ajutoare de urgenta pentru 493 de familii si persoane singure afectate de incendii, inundatii, alunecari de teren, accidente si probleme grave de sanatate, suma totala a ajutoarelor fiind de peste 1,5 milioane de lei. ”A fost aprobata o hotarare privind…

- Patru sute saptezeci si cinci de incendii la locuinte s-au produs in ultimele sapte zile, din cauza nerespectarii regulilor privind utilizarea surselor de incalzire, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Conform sursei citate, in incendiile petrecute saptamana…

- Incendiul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane 1657, care transporta circa 300 de persoane. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere incendii cu apa și spuma. Totodata, pompierii de la Buzau, care au fost mobilizați pentru stingerea focului, așteapta la aceasta ora scoaterea…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența și Comandamentul de Deszapezire al Municipiului Ploiești, reunite de urgența duminica dupa-amiaza, in contextul emiterii avertizarii cod galben de ninsori și (26.02., ora 04.00 - 27.02., ora 20.00) și cod portocaliu pentru temperaturi scazute (26.02., ora…

- Din dorința de a ieși in evidența, șapte persoane care practicau diferite sporturi de iarna in zone care sunt interzise, au ramas blocate in masivul Bucegi. Forțele de ordine participa in acest moment la misiunea de salvare a acestora.

- O echipa de sapte persoane au intervenit, sambata seara, pentru salvarea unei persoane care s-a accidentat in zona de nord a Varfului Oslea din Muntii Valcan. "Victima este suspecta de un traumatism grav la coloana vertebrala", au anuntat salvamontistii. Dupa acordarea primului ajutor…

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Populatiei, din cadrul Primariei Municipiului Calarasi, elibereaza zilnic, in medie, 55 de noi carti de identitate, iar in luna august, luna de varf, chiar si peste 100 documente pe zi.

- Șase persoane au fost ranite in urma atacului. Toate cele șase persoane sunt afgane. Ministrul italian de Interne, Marco Minniti, afirma ca atacul poarta amprenta unei ”evidente uri rasiale”. Raidul armat, atribuit unui tanar italian arestat de politie, este marcat de o cultura a ”extremismului…

- VIOLENȚA domestica, ceea ce pare mai degraba o sintagma ciudata, facand referire la VIOLENȚA IN FAMILIE, ramane, din pacate un FENOMEN! Și... pe la noi. Nu degeaba, in urma cu un an, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sibiu a decis inființarea unui centru specializat de protecție…

- Pompierii au salvat 81 de persoane, cateva sute de animale si peste 33 de milioane lei, in timpul interventiilor de stingere a incendiilor produse in anul 2017, in judetul Olt, potrivit raportului de bilant al activitatii Inspectoratului pentru situatii de Urgenta (ISU) Olt. Potrivit aceluiasi…

- Calarasenii sunt avertizati sa solicite intrarea in legalitate, prin eliberarea actului de identitate la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, cu sediul in strada Progresul, nr. 23, daca au implinit varsta de 14 an ori detin acte expirate.

- Serviciul de Probațiune este șansa condamnaților de a nu ajunge in penitenciare sau in centrele de reeducare. Consilierul de probațiune are menirea de a aduce infractorul pe calea cea dreapta. Subordonat direct Ministerului Justiției, Serviciul de Probațiune se ocupa cu supravegherea…

- Un tren a deraiat in apropiere de Milano, in Italia, potrivit echipelor de salvare. Exista si mai multi riniti, intre care unii se afla in stare grava. Deocamdata nu sunt informatii despre eventuali romani ce s-ar fi aflat in tren in momentul accidentului. Nu exsta inca nicio informare privind eventuale…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența și cadrele medicale au intervenit la accidentul feroviar petrecut in aceasta dimineata. Un tren…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David, iar câteva…

- Pompierii din municipiul Roman au intervenit, joi seara, pentru salvarea a doua persoane care au ramas înzapezite într-o masina care circula pe un drum din localitatea Prajesti, comuna Secuieni, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…

- Aproximativ 20 de persoane aflate in situatii dificile din cauza ninsorii si a viscolului au fost salvate joi dimineata de autoritati, iar circa 30 de localitati au ramas fara energie electrica, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta al judetului…

- Un autocar cu 23 de persoane, intre care si un copil de opt ani, a derapat si a ramas blocat, joi, pe DJ 253 Cudalbi-Baleni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (isu) Galati, Eugen Chirita. ‘Pe dispecerat s-a anuntat ca un autocar cu 23 de persoane a derapat…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- In perioada 08-10 ianuarie 2018, polițiștii Brigazii Rutiere au organizat o acțiune pentru verificarea legalitații efectuarii transportului in regim taxi. Au fost verificate peste 160 de autoturisme, dintre care 140 taxi și au fost aplicate 87 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi continua ancheta in cazul mortii fostului sef al Bibliotecii Central Universitare si a sotiei sale. Mai multi martori urmeaza a fi audiati in perioada urmatoare.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au ca prima varianta de lucru dubla sinucidere in cazul Maleon, insa investigatia continua pana cand vor fi adunate probe care sa demonstreze fara dubiu ca asta s-a si intamplat, in noaptea fatidica, in casa sotilor Maleon. Pana la acest moment, din…

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- Caz revoltator la un local din Alba, unde 19 persoane au petrecut seara de Revelion. Mai multe persoane au fost transportate de urgența la spital, prezentand toxiinfecție alimentara, potrivit Agerpres. Doi angajați prezentau pe maini, blatul de feliat mezeluri, cuțit pentru feliat și in trei produse,…