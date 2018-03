Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH recheama preventiv produsul ''Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g'', comercializat si in reteaua de magazine Lidl Romania, dupa ce, in cadrul verificarilor interne, intr-o proba a fost depistata Salmonella, se arata intr-un comunicat al retailerului…

- Lanțul german de supermarketuri Lidl a ajuns in 7 ani de prezența in Romania la 200 de magazine, 4 centre logistice și peste 5.000 de angajați in țara noastra, beneficiind din plin de creșterea comerțului modern și majorarea consumului, stimulata la randul sau de reducerile masive de taxe din ultimii…

- Cu ocazia Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, care este marcata in fiecare an la data de 15 martie, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati propune crearea unei piete on-line echitabile si sigure. CJPC Galati mentioneaza intr-un comunicat, ca in editia din 2017 a…

- Ministerul Tineretului ar vrea sa naționalizeze Cluj Arena și Sala Polivalenta, aflate acum în proprietatea Consiliului Județean Cluj, respectiv a Primariei Cluj-Napoca. Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a luat poziție și învinuiește Guvernul ca…

- Spotify, unul dintre cele mai cel mai populare servicii de streaming de muzica din lume, este acum disponibil si in Romania. Lansarea vine dupa mai multe zvonuri si amanari, acesta fiind probabil ultimul serviciu foarte mare de continut digital care nu avea o prezenta oficiala la noi in tara. Saptamana…

- Politia londoneza a anuntat ca doua persoane au fost spitalizate de urgenta dupa incidentul cu un colet suspect la Parlament. Dupa ce coletul a fost analizat de catre specialisti s-a dovedit ca substanta continuta in pachetul suspect nu era "periculoasa". Coletul suspect fusese livrat la…

- Toate obiectele din metale pretioase vor trebui sa aiba marca statului Toate obiectele din metale pretioase vor trebui sa aiba marca statului, pentru a putea fi comercializate în România. Asa prevede o ordonanta de urgenta, adoptata saptamâna aceasta de Guvern.…

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit, relateaza Bloomberg.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE…

- BMan, singurul magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare pe masura barbaților din România, a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fața de anul anterior. Creșterea business-ului BMan s-a datorat investițiilor…

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat joi ca va inchide baza sa din Timisoara, cu o aeronava alocata, incepand cu 25 martie.”Doua rute catre Milano si Bucuresti din/catre Timisoara vor continua sa fie operate cu aeronave alocate altor baze pe durata programului…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale, pentru astazi, intre orele 9.00 – 12.00, la consumatorii casnici si non-casnici de pe strazile Remus si Ion Creanga, din Craiova. Clientii pot apela serviciul de call-center Apeluri de Urgenta ...

- In urma semnalelor din presa și de la consumatori privind neconformitațile depistate in unele produse lactate, ANSA a prelevat și a examinat 126 de probe de la producatori, importatori de produse lactate și din rețeaua comerciala și supuse investigațiilor de laborator la Centrul Republican pentru Diagnostica…

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s a prabusit, duminica dimineata, in sud vestul tarii avand peste 50 de pasageri la bord, a anuntat presa locala citata de AFP.Potrivit Agerpres, avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj sud vest , s a prabusit in regiunea Samirom, la…

- Produsele lactate JLC și Incomlac au fost deja retrase din vanzare din unul dintre supermarketurile rețelei de magazine Linella din sectorul Ciocana al capitalei, dupa emiterea unei dispoziții de Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

- Brico Depot continua sa ofere cele mai inspirate idei pentru proiectele de reamenajare a locuinței prin lansarea primului catalog disponibil exclusiv online. In urma unei selecții atente, bazata pe cele mai noi tendințe in design interior, clienții iși pot alege acum, mai rapid, produsele preferate…

- ♦ Economia Romaniei a crescut in 2017 cu 7%, cel mai inalt ritm de crestere inregistrat din 2008 incoace. ♦ Pariul se muta acum in 2018: care sunt sansele ca economia sa creasca cu 6,1% cum anticipeaza Comisia de Prognoza, sau macar cu 5,5%, crestere pe care este construit bugetul pe 2018?…

- Din momentul in care Internetul și-a facut loc in viața noastra de zi cu zi, cumparaturile s-au mutat pe online, inregistrand o tendința de urcare constanta. Cu un singur click, oamenii pot achiziționa orice tip de produse, din orice colț al lumii, la prețuri variate. Deschiderea unui magazin online…

- Știați ca numarul de urgența 112 este comun tuturor celor 28 de state ale Uniunii Europene? Pe 11 februarie, in Europa este marcata anual ziua numarului unic de urgenta 112, data instituita in anul 2009 si dedicata cresterii gradului de constientizare la nivel comunitar a importantei acestui serviciu…

- „Întrucât în sectorul bugetar sunt angajati part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori etc., s-a luat decizia ca ministerele de resort sa încerce întregirea normei la 8 ore, sa constate daca vreunul dintre acesti angajati poate fi încadrat…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. „Intrucat in sectorul bugetar sunt angajati part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori etc., s-a…

- Guvernul are, joi, pe ordinea de zi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time care, in urma aplicarii legii salarizarii unice, nu doar ca nu au mariri salariale, dar ajung sa vina cu bani de acasa, dupa cum acuzau sindicatele. Anunțul a fost facut de ministrul…

- Proiectul primariei de relocare a Spitalului Floreasca in zona de nord a Bucurestiului starneste frictiuni intre arhitectii din Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a PMB si primarul Sectorului 1, Dan Tudorache. Arhitectii Capitalei sunt nemultumiti ca Spitalul Floreasca se va muta…

- Zidul de incinta al Cetații Sighișoara s-a prabușit pe o porțiune de aproape cinci metri. Autoritațile locale au precizat ca incidentul a avut loc in urma cu doua nopți și a fost surprins de camerele de supraveghere. Primarul municipiului Sighisoara, Ovidiu-Dumitru Malancravean, a hotarat ca zona in…

- Comisia Europeana va lansa în luna mai o campanie de testare a produselor alimentare în 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vândute în Europa de Est, anunta Vera Jourova,

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnic de pe strazile General Constantin Argetoianu si Constantin Brancusi, pentru maine, intre orele 9.00 – 12.00. Clientii pot apela serviciul de call-center Apeluri de Urgenta ...

- Franta intentioneaza sa interzica ofertele de tipul "cumperi una si o primesti pe a doua gratis" la produsele alimentare din supermarketuri, pentru a garanta venituri mai bune pentru fermieri, o decizie care va reprezenta un test pentru politicile presedintelui Emmanuel Macron

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au depistat 15 cetateni straini care nu isi justificau prezenta in zona de responsabilitate. "In urma verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stablit ca cele 15 persoane sunt cetateni irakieni…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Vasta operatiune a politiei italiene, joi dimineata, in diferite provincii din Italia, impotriva mafiei chineze. Autoritatile au pus in aplicare 33 de mandate de arestare impotriva unei retele care, potrivit acuzarii, detinea monopulul european in traficarea pe strada a marfurilor de origine chineza,…

- Directorul general al firmei Lactalis din Franta sustine ca operatiune de retragere a loturilor de laptei praf pentru bebelusi din comert, suspecte ca ar fi fost infectate cu salmonella, s-a incheiat. 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru sugari au fost retrase din magazine in 83 de tari din toata…

- In total companiile din grupul Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines si Eurowings) au transportat anul trecut 130,04 de milioane de pasageri in 2017, o crestere de 18,6% comparativ cu 2016 si cu un milion de pasageri mai mult decat rivala Ryanair. Potrivit Agerpres,…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), organizatii reprezentative la nivel national ale medicilor de familie din Romania, au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis prin care il informeaza ca "medicii…

- Perceptia generala este ca relatiile comerciale dintre Iran si Germania se rezuma la petrol si automobile, insa aceasta este incorecta, arata Michael Tockuss, presedinte al Camerei de Comert Germano-Iraniene, DIHK, citat de Deutsche Welle. Iranul, cu o populatie de 80 de milioane de locuitori, …

- EXE Software, companie specializata in dezvoltare de soluții software, menite sa sprijine creșterea afacerilor, a desfașurat in colaborare cu organizația pentru studenți AIESEC proiectul „Become”, pentru a veni mai aproape de nevoile tinerilor, in consilierea lor profesionala in acest domeniu. Astfel,…

- Monica Tatoiu este o femeie puternica, determinata, care-și exprima cu curaj opiniile, chiar daca acestea nu sunt pe placul majoritații. Aceste caracteristici au facut-o sa fie deopotriva indragita și criticata de cei din jur. Cu toate ca suntem obișnuiți sa o vedem mereu vesela, plina de energie și…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri doua propuneri legislative pentru facilitarea modului in care companiile, in special IMM-urile, isi vand produsele in Europa si pentru consolidarea controalelor efectuate de autoritatile nationale si agentii vamali pentru impiedicarea vanzarii produselor nesigure…

- Daimler Trucks a realizat livrarea primelor unitați FUSO eCanter clienților sai din Europa. Companiile de logistica DHL, DB Schenker, Rhenus și Dachser, recunoscute pentru amprenta globala de operațiuni, vor folosi in flotele lor autocamionul complet electric produs in serie. In viitor, autocamioanele…