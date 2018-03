Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 martie a.c., o patrula de poliție din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Buhoci, in timp ce se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu pe raza comunei Tamasi, au depistat in flagrant pe DJ 252 B, un conducator auto in varsta de 27 de ani, din localitate, in timp ce conducea un […]…

- Sase persoane au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea intr-un dosar de trafic de influenta, dosar care in prima faza s-a aflat pe masa procurorilor de la Directia Nationala Anticoruptie. Inculpatii vor fi judecati pentru ca ar fi pretins si primit bani de…

- Un barbat și o femeie din Balți au fost reținuți de ofițerii DGT Nord a CNA și procurorii anticorupție cu puțin timp in urma. Aceștia sunt banuiți de trafic de influența pentru organizarea eliberarii unui permis de conducere.

- Puțin dupa ora 9.00 in aceasta dimineața, un șofer de 26 de ani din Sibiu, in timp ce circula pe strada Negoiu, a patruns in intersecție fara sa acrde prioritate unui autoturism care circula regulamentar pe strada Moldoveanu. Read More...

- Polițiștii rutieri au depistat in trafic mai multe persoane care au condus fara a avea permis de conducere. Dintre acestia, unii s-au urcat bauti la volan. Polițiștii au depistat in trafic, pe D.N. 79, la Zimand Cuz, un barbat de 50 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism avand o alcoolemie…

- In acest sfarsit de saptamana, politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat 5 infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit 5 dosare…

- Un barbat din Balti a fost retinut de catre ofiterii CNA si procurorii anticoruptie pentru trafic de influenta. Potrivit denuntatorului, acesta i-ar fi promis ca-l poate ajuta sa obtina permisul de conducere, sustinand ca ara avea influenta asupra angajatilor Sectiei inmatricularea transportului si…

- Dupa cum se știe deja, primarul municipiului Campina, Horia Tiseanu, a fost trimis in judecata, fiind acuzat de abuz in serviciu, trafic de influența și instigare la savarșirea infracțiunii de delapidare in forma continuata. Dosarul se afla la Camera preliminara a Tribunalului Prahova, iar urmatoarea…

- In decurs de doar doua zile, politistii rutieri au tras pe dreapta trei soferi care consumasera alcool inainte de a se urca la volan. Ei vor fi pietoni pentru urmatoarele luni dupa ce le-au fost suspendate permisele de conducere.

- Razvan Burleanu e atacat din toate parțile, in plina campanie inainte de alegerile pentru șefia fotbalului romanesc! Unul dintre candidati face acuzatii incredibile.Marcel Puscas sustine ca actuala conducere de la Casa Fotbalului ii constrange pe cei care nu vor sa voteze cu Razvan Burleanu…

- Irak: 15 femei condamnate la moarte pentru ca fac parte din Statul Islamic. O judecatorie din Irak a condamnat duminica, la moarte, 15 femei cu naționalitate turca, dupa ce acestea au fost gasite vinovate ca fac parte din Statul Islamic. O alta femeie din Turcia, acuzata ca este membra a gruparii jihadiste,…

- Ofiteri din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie (SJA) Olt, impreuna cu politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt si cu sprijinul jandarmilor, au efectuat joi doua perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane suspectate de trafic si cumparare de influenta, se arata intr-un…

- Patru persoane vor fi aduse la audieri intr-un caz de corupție in care ofițerii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Olt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa ...

- Barbatul din Dubai a susținut ca are nevoie de bani pentru a compensa timpul pe care il pierde nevazandu-și prietenii. Acest lucru se intampla deoarce femeia are nevoie sa o duca undeva cu mașina, deși el este singurul din familie care are carnet de șofer.

- Doi soti din Balti l-au denuntat la CNA pe un barbat, la serviciile caruia au apelat pentru a obtine permise de conducere. Acesta i-ar fi asigurat ca are influenta asupra unor angajati ai Sectiei de Inmatriculare a Transportului si Calificare a Conducatorilor Auto din Balti si ca ii poate determina…

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata dupa ce a lasat un mesaj pe o ambulanța. Femeia le scrisese medicilor in mesajul respectiv sa-și mute mașina fiindca nu au dreptul sa parcheze in fața casei sale. ″Daca duba aceasta este pentru oricine altcineva decat Numarul 14, atunci nu…

- La data de 16.02 2016, orele 10.30, politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice au identificat un barbat, in varsta de 44 de ani, care conducea un moped pe bulevardul Tomis dinspre Bulevardul Aurel Vlaicu catre Zona Palazu, fara a detine permis de conducere pentru nicio…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene Neamt a unui partid politic cercetat in stare…

- Subiectul privind siguranța in traficul rutier a fost discutat in cadrul ședinței de lucru al PDM. Potrivit presedintelui democratilor, Vlad Plahotniuc, este necesara o radiografie a zonelor in care se produc cele mai multe accidente și o colaborare intre instituții pentru

- Sambata, 10 februarie, in jurul orei 19:30, politistii rutieri din Politiei Municipiului Gherla, aflandu-se pe DC 20, pe raza localitații Buza, au depistat un barbat care conducea un tractor, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Cel in cauza, un barbat in varsta de 43 de ani, din Buza, avea o concentrație…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie DNA ndash; Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:MAZILU LUMINITA ndash; CECILIA, avocat in cadrul Baroului Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor…

- Un avocat din capitala a fost retinut pentru 72 de ore de CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Barbatul, in varsta de 63 de ani, este banuit ca ar fi pretins o mie de euro de la clientii sai pentru a influenta persoane publice din cadrul unei instante de judecata si pentru…

- Magistratii instantei supreme l-au condamnat, joi, pe fostul primar al Slatinei Darius Valcov, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, la 8 ani de inchisoare, in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de...

- Un barbat din Capitala este cercetat penal intr-un dosar pornit pe trafic de influența. Acesta este banuit ca ar fi extorcat și primit bani pentru organizarea obținerii permisului de conducere și eliberarea diplomei de bacalaureat.

- Angajatii Politiei de Frontiera documenteaza o moldoveanca banuita de organizarea si determinarea tinerelor la practicarea prostitutiei. Tanara de 29 de ani, originara din raionul Drochia, selecta fete cu varste cuprinse intre 20 si 30 de ani din localitatile rurale si care aveau o situatie materiala…

- "Mi se pare normal nu neaparat sa justific, dar sa spun de ce nu mai are ALDE Giurgiu ministru la ora actuala. Emotia numirii de anul trecut a lasat urme destul de puternice asupra mea (...) Din pacate, unele probleme personale m-au tinut putin departe de aceasta calitate ministru, e un minister…

- Presedintele clubului Benfica Lisabona a fost inculpat marti pentru trafic de influenta, in cadrul unei operatiuni anticoruptie care afecteaza imagina celei mai populare echipe de fotbal din Portugalia, aratata deja cu degetul de rivalele sale, informeaza AFP. Luis Filipe Vieira, un om…

- Fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt si al filialei judetene a PSD, a fost arestat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti […]

- Mai multi soferi, depistati pe raza judetului Ialomita, conducand fara permis sau dupa ce am consumat bauturi alcoolice, sunt cercetati penal de politisti pentru infractiuni la regimul rutier.

- Instructor auto condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. Tribunalul Alba a pronunțat prima decizie intr-un dosar in care un instructor auto din Baia de Arieș este judecat pentru trafic de influența. Barbatul a fost surprins in flagrant, in luna ianuarie 2017, in timp…

- Danut Andrusca (49 ani), deputat PSD de Neamt, a fost propus ministru al economiei. Cunoscut ca apropiat al liderului PSD Neamt, Ionel Arsene, acuzat recent de DNA de trafic de influenta, Danut Andrusca a ocupat mai multe functii de conducere, chiar si in acelasi timp, in companii de stat. Se afla la…

- Potrivit unui comunicat al DNA, Iulian Darius Boariu a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si inselaciune. Procurorii sustin ca, in perioada septembrie 2017 - ianuarie 2018, Iulian Darius Boariu a pretins suma de 30.000 euro de la concubina…

- Inca un polițist reținut pentru trafic de influența. Este vorba de fratele polițistului prins ieri in flagrant delict cu mita, noteaza NOI.md. Acesta a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție in aceasta dupa amiaza. El, la fel, este polițist banuit de trafic de influența, doar ca pe un alt…

- Medicii de la un spital din judetul Botosani azu avut parte la urgente de un caz mai putin obisnuit. O femeie in varsta de 40 de ani s-a prezentat la camera de garda cu putin dupa miezul noptii si a spus ca are dureri foarte mari in zona abdominala, dar si in zona rinichilor.

- Un locuitor al capitalei a fost reținut de ofițerii DGT Nord a CNA și procurorii anticorupție în dupa-amiaza zilei de ieri. Barbatul este banuit ca ar fi savârșit trafic de influența. Sub pretextul coruperii judecatorilor, acesta ar fi estorcat și primit 5 000 de euro. Potrivit…

- Politistii de la Rutiera au identificat cinci persoane care consumasera bauturi alcoolice peste limita legala inainte de a se urca la volan. Acestia aveau alcoolemii intre 0,50 mg/l si 0,91 mg/l.

- Politistii din Alba au prins mai multi conducatori auto care nu au respectat regulile rutiere, in weekend-ul de Boboteaza. Trei dintre ei au dosare penale. Potrivit IPJ Alba, in 6 ianuarie, in jurul orei 20.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza comunei Salistea,…

- Un tanar ce a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost oprit, la timp, de politistii din Alba Iulia. Acesta, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului, conducea un tractor furat din comuna Ciugud. A fost reținut si va fi prezentat in fata magistratilor. In noaptea…

- Un tanar de 24 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volanul unei masini, cu toate ca nu avea permis de conducere. Proprietarul autoturismului, o tanara de 19 ani, este cercetat, la randul sau, pentru incredintarea unui vehicul unei persoane care nu poseda permis de conducere.

- DNA a anuntat, miercuri, ca procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Valeriu Zgonea, presedinte al Camerei Deputatilor la data faptei, pentru infractiunea de trafic de influenta. "In perioada iulie 2012 - aprilie 2013, cand indeplinea…

- Un tinar din raionul Rișcani a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, fiind banuit de trafic de influența. Potrivit materialelor anchetei, tinarul ar fi pretins și primit de la o familie din Balți 650 de euro, sub pretextul ca poate influenta angajați din cadrul Consulatului Romaniei și…

- Fostul deputat Mihai Banu a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, alatori de oamenii de afaceri Dorinel Ursarescu si Ion Rotaru. Fostul parlamentar este in prezent in detentie, fiind condamnat anterior, intr-o alta cauza, la trei ani de inchisoare cu executare.

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzata de trafic de influenta si spalare de bani, informeaza miercuri DNA.