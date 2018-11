Cere mii de dolari pentru sex, dar oferă ceva ieşit din comun. Femeile se bat pe el! Un secret pastrat cu sfintenie in industria escortelor de lux tocmai a iesit la iveala. Nu e de mirare ca nicio femeie nu refuza asa ceva! . James, un tanar atragator de 31 de ani, a renuntat la un job bine platit intr-o corporatie uriasa pentru a activa ca escorta masculina. De lux! „La inceput, familia nu a fost prea incantata de alegerea mea. Fireste, nu e un job pe care parintii mei sa-l fi dorit pentru mine. Dar nu au comentat alegerea mea, mi-au respectat-o. In plus, se comporta cu mine la fel de frumos, relatia noastra este la fel de stransa”, isi incepe James povestea. De cand a inceput… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

