Cere intervenția Comisiei Europene în România Senatorul liberal Ioan Cristina afirma ca deficitul bugetar de 2,98/% anunțat de Darius Valcov pentru 2018, care urmeaza sa fie comunicat si oficial de ministrul Orlando Teodorovici, este „rezultatul unei falsificari grosolane prin diverse scamatorii fiscale și contabile”. „Acest guvern condus de infractori nu se poate abține nici de la falsificarea datelor bugetare oficiale”, a declarat senatorul aradean, atragand atentia ca singura țara din Uniunea Europeana care a mai facut acest lucru, Grecia, a intrat intr-o criza economica de proporții la aflarea cifrelor reale. „Pentru… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Senatorul liberal Ioan Cristina sustine, prin intermediul unui comunicat de presa, ca, din cauza consecințelor negative ale guvernarii PSD și a programului de guvernare, este necesara o analiza amanunțita a fiecarui domeniu și trebuie declanșat procesul de elaborare a celei de a doua…

- Steianca, locul 155 WTA, a fost invinsa in doua seturi, 3-6, 2-6, de Valentini Grammatikopolou (21 de ani, Grecia), locul 173 WTA. Meciul a durat o ora si 7 minute. Steianca va concura saptamana viitoare si in proba de dublu, unde este pe tabloul principal. Adauga Comentarii…

- Cei doi calatoreau ca pasageri intr-un autocar inmatriculat in Romania. La controlul de frontiera, palestinienii au prezentat doua documente de identitate avand insemnele autoritatilor din Grecia. „Cu ocazia verificarilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca documentele prezentate nu…

- Peskov a afirmat ca Rusia incearca sa construiasca relatii bilaterale atat cu statele membre din UE, cat si cu Blocul comunitar ca intreg. “Este in interesul nostru sa reluam dialogul intre Rusia si UE. Speram ca mai devreme sau mai tarziu Bruxelles va gasi o modalitate, iar…

- Printre culturistii care au reprezentat Romania si s-au intors cu medalii se numara si oradenii Bogdan Zamfir, Eusebiu Caba si Remus Heredeu, toti de la Heredeu Gold Gym. La juniori, Bogdan Zamfir s-a clasat pe locul 1 la body-building classic si pe locul 2 la games-classic seniori.…

- Caminul cultural din Lalasint trece printr-o transformare din temelii. Primaria Barzava a prins un proiect de reabilitare a cladirii, dar si dotare in integralitate a ei, totul fiind platit din fonduri europene nerambursabile. „Am prins un proiect pe fonduri europene, lucrarile si achizitiile caminului…

- „Legiferarea exploatarii de gaze din platoul Marii Negre in totala lipsa a transparenței este cea mai mare mizerie a ultimilor 29 de ani. Aștept o explicație publica și raționala din partea parlamentarilor de Caraș-Severin! In lipsa ei, va consider complici ai acestei marșavii!”, le transmite…

- Printre marcatori s-a numarat si bihoreanul Claudiu Petrila (CFR Cluj), care a inscris in minutul 78. Celelalte goluri ale tricolorilor au fost marcate de Antonio Sefer in minutele 21 si 90+8. In celalalt meci Bulgaria – Gibraltar, scor 6-0. Pentru a prinde un loc calificant, Romania…