- ONU a transmis un avertisment crunt pentru omenire. Lumea ar trebui sa se indrepte catre natura pentru a identifica modalitati mai eficiente in vederea asigurarii unor provizii suficiente de apa, mentinerii puritatii acesteia si protejarii populatiilor de efectele secetei si ale inundatiilor, este anunțul…

- PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, afirmand ca Romania risca sa piarda „sute de milioane, daca nu chiar miliarde de euro, din cauza incompetentei ministrului Fondurilor Europene.…

- O noua masura pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și evitarea dezangajarii (pierderea unor alocari de sume pe anumite Programe Operaționale) a fost aprobata de Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, i-a solicitat ministrului fondurilor europene, Rovana Plumb, sa-i precizeze daca este posibila asigurarea finanțarii depozitelor de deșeuri din Campulung Moldovenesc și Vatra Dornei. Dumitru Mihalescul i-a transmis ministrului Rovana Plumb ca unul dintre…

- Un document cuprinzator - dar care are nevoie de parerile iesenilor ca sa fie pus in practica - a fost publicat pe pagina de internet a Primariei. Este vorba de strategia de turism a Iasului pentru urmatorii 12 ani, proiect menit sa scoata orasul (si judetul) dintr-un cvasi-anonimat si sa-l transforme…

- Noul presedinte executiv al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca o sustine pe Rovana Plumb la sefia Oganizatiei de femei a partidului. Aceasta a fost aleasa la Congresul Extraordinar de sambata numarul doi in partid. ”Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice organizatii…

- Comisia Europeana a aprobat faza a doua pentru autostrada Sebeș-Turda. Valoarea proiectului se ridica la peste 272 milioane euro, bani care vor veni din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Comisia Europeana a aprobat faza a doua pentru autostrada Sebeș-Turda. Valoarea totala a proiectului se ridica…

- Studiile de fezabilitate pentru constructia celor trei spirale regionale de la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca vor fi finalizate în octombrie. ”150 milioane euro sunt alocati din fondurile europene, structurale si de investitii pentru trei spitale regionale…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si-a propus pentru 2018 atragerea unor fonduri europene de doua miliarde de euro, bani care vor merge in principal catre domeniile prioritare din programul de guvernare. "(Targetul) este de doua miliarde de euro. Nu intra aici zona administrata de Ministerul…

- Studiile de fezabilitate pentru constructia a trei spirale regionale la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca vor fi finalizate in octombrie, a declarat, marti seara, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, la Realitatea TV. "150 milioane euro sunt alocati din fondurile europene, structurale…

- Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat marti, la Pitesti, ca pregatirile pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliul Uniunii Europene sunt in grafic. "Noi spunem (...) ca Romania este in grafic in acest proces de pregatire, implicand toate…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca, luni, 12 martie, peste o suta de lideri de sindicat vor merge la Guvern pentru a ii cere premierului solutionarea problemelor din penitenciare.Redam mai jos comunicatul integral:Luni 12 martie 2018, incepand cu ora 12.00,…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, Consiliul Național al Elevilor a lansat campania „Educația, siguranța naționala”, prin care solicita o modificare concreta a planurilor-cadru și respinge cele trei variante propuse de Ministerul Educației Naționale in parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației.…

- Romania risca sa piarda sume importante de bani, din fondurile europene. "Sunt cateva ingrijorari. Trebuie sa gasim solutii. Putem pierde bani europeni pentru investitii in mediul de afaceri. Constructia...

- Intr-un interviu la Borza Analytica, Remus Borza a spus ca a venit momentul sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației publice locale. Deputatul a explicat ca aceasta este cea mai mare gaura neagra a Romaniei. "Ar trebui sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației…

- Echilibrarea bugetelor locale pe anul in curs, utilizarea excedentului bugetar din 2017, investitiile care pot fi realizate prin programele guvernamentale, dar și cu fonduri europene si, nu in ultimul rand, achizitiile publice, au fost principalele probleme dezbatute,…

- Comisarul european responsabil pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella, efectueaza o vizita la Bucuresti in zilele de 22 si 23 februarie, pe durata careia va avea o serie de intalniri cu ministri din Guvernul condus de Viorica Vasilica Dancila. Oficialul de la Bruxelles…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant FSLI va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, organizatia cerand modificarea mai multor acte normative, printre care Legea salarizarii si Legea pensiilor, conform unui comunicat al FSLI, scrie AGERPRES.Decizia a fost luata dupa ce federatia noastra a…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, organizatia cerand modificarea mai multor acte normative, printre care Legea salarizarii si Legea pensiilor, conform unui comunicat al FSLI. "Decizia a fost luata dupa ce federatia noastra…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din Educatie, scrie Mediafax. Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor…

- Zeci de proprietari din zona Vilcele solicita municipalitații focșanene aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru atragerea in intravilan a terenurilor unde și-au construit case. Proiectului PUZ-ului va fi discutat la ședința din aceasta luna a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului…

- Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a trimis memorii cu problemele din sistemul de educatie catre Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Educatiei Nationale, precum si catre Guvernul Romaniei. "Atragem atentia Guvernului…

- Parlamentarul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, sustine ca bunul mers al Justitiei din Romania este direct proportional si cu acoperirea necesarului de posturi existent in prezent in sistem. In acest sens, deputatul PSD s-a adresat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in cadrul unei interpelari…

- Un drum judetean din Vrancea „dispare” cand ploua din cauza gropilor numeroase, pline cu apa. Intre localitatile Balesti si Mihalceni, masinile nu mai pot circula dupa ploaie, iar soferii fie merg pe rute ocolitoare, fie risca sa ramana blocati in mijlocul apei, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Reprezentanții organizației au inaintat o petiție catre Ministerul Sanatații, comisiile de Sanatate din Parlament și catre președintele Klaus Iohannis, atragand atenția ca Romania nu are inca date concrete despre creșterea rezistenței la aceste medicamente. In contextul in care foruri internaționale…

- „Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de control al ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la domnul Tudorel Toader, in mod…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a inaintat premierului Viorica Dancila, ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de invatamant romanesc, in…

- Senatorii din Comisia pentru constitutionalitate vor sa discute cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre masurile pe care Guvernul le va lua ca urmare a deciziei-pilot a Curtii Europene pentru Drepturile Omului privind conditiile de detentie. "Competenta comisiei vizeaza si executarea prevederilor…

- Romania a atras, joi, doua miliarde euro de pe pietele externe printr-o emisiune de euroobligatiuni in doua transe, cu maturitati de 12 ani si 20 ani, inregistrand cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturitati, informeaza, vineri, Ministerul Finantelor. "Ministerul Finanţelor Publice…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20 , cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft…

- Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Stanescu a apreciat ca finantarile europene disponibile pentru beneficiarii publici si privati pentru lunile ianuarie, februarie si martie au fost deja lansate, o suma de 3,1 miliarde de euro fiind directionata in principal pentru serviciile de sanatate, in vederea…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, i-a sugerat noului ministru al romanilor de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, sa ia masuri ferme pentru sprijinirea cetatenilor romani din Ucraina. Alexandru Baisanu i-a explicat noului ministru problemele prin care au trecut, in Ucraina, scriitorul…

- De cand tot schimba PSD-ul guverne continuam sa speram ca mai rau decat cel care a fost, nu se poate: și ei iți demonstreaza de fiecare data ca, ba da, se poate. Bunaoara, Liviu Pop: ai fi crezut ca la Educație n-are cum sa dea PSD-ul peste altul mai certat cu limba romana decat sindicalistul din Maramureș…

- Rata de absorbtie a fondurilor europene pe care Romania si-o propune pana in anul 2020 este de 72,5% din totalul alocarii, iar pana in anul 2023 procentajul vizat este 100%, a declarat, luni, ministrul propus al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in cadrul audierilor din comisiile reunite din Parlament.…

- Rata de absorbtie a fondurilor europene pe care Romania si-o propune pana in anul 2020 este de 72,5% din totalul alocarii, iar pana in anul 2023 procentajul vizat este 100%, a declarat ministrul propus al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in cadrul audierilor din comisiile reunite din Parlament.

- UPDATE. Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Fonduri Europene, Rovana Plumb, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.Membrii celor doua comisii au avizat cu 18 voturi pentru, 11 impotriva si nicio abtinere. Rovana…

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene s a nascut la 22 iunie 1960, la Bucuresti.Licentiata a Facultatii Utilaje si Ingineria Produselor Chimice, Universitatea Politehnica Bucuresti 1984 , este doctor in domeniul Managementul sistemelor industriale 2004 . A efectuat cursuri de perfectionare in…

- "Avem un nou guvern doar pe hartie, caci PSD invarte aceleași personaje de trei guverne incoace. Inca o data Liviu Dragnea, un politician condamnat penal și judecat pentru corupție, ne arata ca singurul sau obiectiv este sa opreasca dosarele care-i poarta numele, fara sa-i pese de modul in care este…

- Președintele Klaus Iohannis ofera prima reacție in scandalul din PSD. In timp ce la sediul central al PSD avea loc ședința in care urma sa se decida soarta lui Mihai Tudose, președintele a fost la Palatul Cotroceni gazda unui eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale. Acolo, președintele a discutat…

- Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si liderul PSD Neamt, Ionel Arsene.

- Medici din 68 de spitale au avertizat-o pe Theresa May, prim-ministrul britanic, ca pacientii sunt lasati sa moara pe holuri la unitatile de primiri urgente supraaglomerate ale serviciului public de sanatate NHS, informeaza DPA. Într-o scrisoare datata cu ziua de miercuri si publicata online de…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice in…

- „Incompetenta este termenul care descrie conducerea MAI, iar Carmen Dan trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru oamenii din subordinea sa si pentru problemele din sistem”, spun cei de la Uniunea Salvați Romania. Mircea Badea a comentat in emisiunea „In gura presei" inițiativa celor de la USR,…

- Recent, la Sacalaseni au fost semnate doua noi contracte pe Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a doua, contracte finantate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). O suma de aproximativ 3 milioane de lei vine…

- Gabriel Zetea: ”Comuna Sacalașeni este campioana in atragerea de fonduri europene și guvernamentale” Recent, la Sacalașeni au fost semnate doua noi contracte pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a doua, contracte finanțate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Dezvoltarii Regionale,…

- In ultima ședința a Consiliului Local Cicirlau a fost invitat și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, pentru a fi prezent la semnarea a doua contracte extrem de importante pentru locuitorii comunei, contracte finanțate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Dezvoltarii Regionale,…

- Fostul vicepremier Vasile Dâncu a fost audiat, joi, în calitate de martor, în dosarul Belina.Clujeanul a precizat ca a fost întrebat de procurori daca stie cine este proprietarul insulei, spunând ca nu detine aceste informatii, însa recunoscând…