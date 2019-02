Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele SMURD au gestionat in ultimele 24 de ore 36 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in alte doua situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. ...

- Contabila Primariei Poboru, din judetul Olt, a fost impuscata in brat, vineri seara, de sotul sau, cu o arma de vanatoare. Primarul din localitate a declarat, pentru MEDIAFAX, ca totul s-a intamplat accidental, in timp ce barbatul de 30 de ani curata...

- Caz șocant intr-o localitate din Braila! Polițiștii au descoperit o femeie care dormea, de doua saptamani, cu soțul mort in casa. Atunci cand l-au gasit, omul era deja in stare de putrefacție.

- O femeie de 31 de ani din Baia Mare a nascut acasa noaptea trecuta. Bebelusul a fost expulzat intr-un lighean, dupa mai multe ore de dureri insuportabile si o vizita la Urgente. Sotul ei spune ca a primit o reteta si a fost trimisa acasa. Medicii spun insa ca ea ar fi refuzat internarea.

- Un videoclip postat pe canalul YouTube numit Chubbyemu a evidențiat cazul unei femei care sufera de leziuni cerebrale permanente, deoarece a baut un litru de soia pentru a incerca sa "curețe colonul", scrie a1.ro. Se pare ca acest caz a avut loc in 2012 in Illinois (SUA). Femeia, in varsta de 39…

- Un barbat de 30 de ani din Iasi a fost gasit, miercuri, fara suflare, in locuinta sa, de catre o cunostinta, scrie Antena3.ro. Potrivit unor surse din Politie, ieseanul locuia in cartierul Mircea cel Batran si, recent, sotia l a parasit. Primele indicii arata ca ar fi vorba de o sinucidere. Mai mult,…

- Un accident grav s-a petrecut pe raza localitații Bonț. O mașina a trecut printr-un gard și s-a rasturnat. Echipele de prim ajutor au inceput manevrele de resuscitare pentru o femeie, pasagera in mașina rasturnata.