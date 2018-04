Cercului de electronica premiat la Concursul National "Stiinte si Tehnologii".

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate foarte bune obținute de Școala de dans „Monique” Barlad la Concursul Național „Buburuza de Aur 2018”, la care au participat peste 900 de copii. Nu mai puțin de 16 premii au cucerit barladencele la categoriile de varsta la care au participat, inclusiv Trofeul „Buburuza de Aur”, pentru cea mai…

- Peste o suta de elevi, dintre care 16 din R. Moldova, au participat la Concursul Național de Interpretare la pian ”MuzArt”, ajuns la cea de-a șaptea ediție. Concursul Național de Interpretare la pian ”MuzArt” s-a bucurat de o larga participare. La cea de-a VII-a ediție, gazduita de Centrul Cultural…

- Doi elevi din Bistrita au construit un elicopter din materiale reciclabile, acesta putand sa le aduca un premiu la Concursul National de Știinta si Tehnologii de la Ploiesti. Un elicopter 100% din materiale reciclabile, construit de doi elevi de gimnaziu din Bistrita, ar putea aduce un premiu judetului…

- Spectrul larg al domeniilor și al programelor de studii, precum și varietatea expertizei cercetatorilor, se concretizeaza in abordarea cercetarii, atat cu caracter teoretic, cu profunzime in cunoașterea de tip exploratoriu, cat și cu caracter aplicativ, inter și transdisciplinar. Se urmaresc teme majore,…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta organizeaza in perioada, 28 martie - 6 aprilie 2018, sapte olimpiade nationale la care vor participa 1.335 de elevi din municipiul Bucuresti si din toate judetele tarii. In acest sens, avem deosebita onoare de a va invita, la deschiderea oficiala si la festivitatea…

- Colegiul Național “Silvania” (CNS) Zalau a gazduit, marți, 27 martie, in curtea unitații de invațamant, festivitatea de premiere a elevilor care s-au calificat la fazele naționale ale Olimpiadelor școlare din acest an. Directorul colegiului, Vasile Bulgarean, i-a felicitat și premiat pe elevii care…

- Elevii din anii terminali de liceu se pregatesc, majoritatea, pentru facultate. Bineinteles, mai intai au hopul bacalaureatului. Daca unii stiu, inca din primii ani de liceu, ce facultate vor urma, altii sunt dezorientati. Daca unii fac o facultate doar de gura parintilor, altii se duc la o facultate…

- Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia se mandrește din nou cu rezultatele pe care elevii instituției le-au obținut in urma participarii la diferite olimpiade și concursuri școlare, faza județeana. Astfel, la Concursul Național de matematica aplicata „Adolf Haimovici” elevii Șteau Iuliu…

- „De Paște, imbrațișeaza tradiția”! Acesta este indemnul Iulius Mall Suceava și denumirea campaniei prin care le ofera clienților șansa de a caștiga premii pentru un Paște petrecut in familie. Peste 3.000 de cadouri sunt pregatite sa aduca zambete celor care fac cumparaturi in indragita destinație de…

- Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Galati, Inspectoratul Scolar Judetean Galati, in parteneriat cu Asociatia Umanitara Mundis, deruleaza "Tombola Prieteniei", eveniment in cadrul caruia vor fi sprijiniti 85 de copii aflati in situatie de risc de esec scolar, de parasire timpurie a…

- Nascut pe 12 aprilie 1958, in Bozieni, Neamț, a absolvit Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” din Sabaoani in anul 1978. Dupa absolvire, timp de doi ani, a fost pedagog la Liceul Industrial nr. 1din Roman. Din 1982 și pana in anul 1995 a fost magaziner desfacere și aprovizionare la S.C. Polirom S.A.…

- Zilele trecute, s-a definitivat lista celor mai buni elevi care, in urma rezultatelor obținute la faza județeana a olimpiadelor din aria curriculara Tehnologii, vor reprezenta județul la etapa naționala (2-6 aprilie). Barladul va trimite acolo opt liceeni, dintre care patru invața la Colegiul Tehnic…

- Cei circa 107 milioane de cetațeni ruși sunt așteptați sa se prezinte duminica la urne pentru a vota la alegerile prezidențiale. Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat, a spus ca este mulțumit cu orice scor va obține. Sondajele il arata caștigator pe liderul de la Kremlin cu 70% din…

- Oliver Stan, barbatul care a incercat, in urma cu aproape cinci ani, sa detoneze o bomba intr-o sala de curs a Facultatii de Electronica din Iasi, ramane, in continuare, conform deciziei magistraților, sub tratament medical la Spitalul “Padureni – Grajduri”. Psihiatrii au decis ca barbatul nu s-a vindecat…

- Consiliul Judetean Constanta a consultat piata in vederea actualizarii planurilor cadastrale si inscrierii in Cartea Funciara a obiectivului Delfinariu din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.Delfinariul este atestat in domeniul public al judetului Constanta conform HCJ nr. 241…

- Senatul a adoptat propunerea legislativa pentru abrogarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale. Legea a fost inițiata de Traian Basescu, cel care a explicat ca aceasta Academie este doar o sinecura pentru baieții șmecheri.Legea…

- Colegiul Tehnic „Ion D. Lazarescu” din Cugir inregistreaza in fiecare an, rezultate cu care instituția de invațamant de la poalele Draganei se mandrește. Printre elevii inscriși in concursul Olimpiadei Tehnice județene s-a aflat și elevul Mihai Satnoianu, din clasa a XII-a la specializarea „Tehnician…

- Poetul, eseistul, publicistul si editorul Calin Vlasie, cel care a preluat cu succes de mai bine de un an conducerea Editurii Cartea Romaneasca, este apreciat nu numai ca director de editura, ci si ca un valoros...

- Visatul cu ochii deschiși la concediul din vara te-a ajutat sa treci peste aceasta iarna mohorata: ți-ai imaginat marea calda, valurile, soarele, plimbarile pe strazile fascinante ale unui oraș nou și serile de distracție cu prieteni. Iar pe masura ce vara se apropie, planurile devin tot mai concrete:…

- Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara „Tehnologii” și Concursurile pe meserii – etapa județeana – s-au desfașurat in perioada 24 februarie – 2 martie 2018 in șapte centre de concurs din județ. La competiție au participat: – 75 de elevi din clasele de invațamant liceal XI-XII, pentru domeniile…

- PRIAevents, organizeaza conferinta PRIA IT&C and Intellectual Property Timisoara - eveniment complex, dedicat proprietatii intelectuale pentru sectorul IT&C, in 7 martie 2018, incepand cu ora 9,30, in Timisoara, la hotel Continental, sala Continental. Specialisti, manageri, lideri si reprezentanti…

- Premiem performanța!! Consiliul Local Rifov, prin primar, l-a premiat pe elevul Stoica Ștefan din satul Palanca. Il felicitam pentru locul I la etapa naționala a Olimpiadei de Electronica, Automatizari, Telecomunicații ediția 2017 și pentru locul I pe județul Prahova, pe care…

- 1 Martie a fost si Ziua Interacțiunii om - animal. Așa ca sute de clujeni și-au dedicat cateva ore ca sa se joace cu pisici, caini, șerpi și șoparle, pe holurile Facultații de Psihologie și Științe ale Educației, de la Universitatea Babeș-Bolyai.

- Festivalul Internațional de Teatru ”Povești”, organizat de Teatrul de Papuși ”Prichindel” a obținut premiul special acordat de catre Senatul UNITER, in cadrul Galei Premiilor UNITER, ediția a XXVI-a, 2018. ”Suntem onorați de faptul ca ni s-a acordat acest premiu, care este o recunoaștere a muncii…

- Consecventa acțiunilor de cooperare cu instituții similare din Republica Moldova, demarate acum doi ani prin semnarea acordurilor-cadru cu Inspectoratul Școlar Național și cu Institutul de Științe ale Educației din Chișinau, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vaslui a decis extinderea acestor…

- Azi ai pana la 50% reducere la televizoarele smart cu noua tehnologie QLED, care ofera culori perfecte, aliaj inovator, deci o experienta de neuitat. Cumpara in rate televizorul mult visat si ai si cadou, servetele umede pentru sters televizorul.

- O echipa de cercetatori chinezi a proiectat un avion ultrarapid care va parcurge distanta intre Beijing si New York in doua ore. Aparatul, care va zbura cu o viteza de peste 6.000 de km/h, va putea transporta zeci de persoane si tone de incarcatura, relateaza joi EFE. 'Va avea nevoie de doua…

- Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a fost marele castigator la gala premiilor industriei de film britanice (BAFTA), unde a fost recompensat cu cinci trofee, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj si cel mai bun...

- Sunt mulți și buni cei care duc faima satului natal, Sipoteni, departe in lume. De ce sa nu-i cunoasca oamenii? De ce sa nu fie menționați și remarcați? Anume din aceste considerente Primaria, impreuna cu grupul de inițiativa din cadrul proiectului ”Migrație și dezvoltare locala”, a inițiat campania…

- Studiile de lingvistica axate asupra acestui fenomen reliefeaza cat de bogata este paleta de mijloace angajate in nimicirea celor luati la tinta. Se practica cu voluptate insulta orientata spre ridiculizarea infatisarii fizice si se recurge la un arsenal divers de injurii referitoare fie la presupuse…

- Profesorii care sunt interesati se pot inscrie exclusiv online, in perioada 12 - 19 februarie 2018, prin completarea formularului publicat pe site-ul CNEE. Procesul se va derula conform prevederilor ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr. 5.645/2017 si vizeaza atat selectia profesorilor cu statut…

- Deși elevii și profesorii se afla in aceste zile intr-o scurta vacanța intersemestriala, unii dintre invațacei tot la studiu se gandesc. Și nu doar ca mediteaza, ci efectiv participa la activitați legate de șlefuirea talentului, tehnici de stapanirea tracului pe scena, imbogațirea experienței de solist.…

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei din Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava a participat la cursurile de formare organizate in perioada 28 ianuarie – 2 februarie 2018, in cadrul Proiectului Erasmus+ KA 2 - 2 IMINED, Grant Agreement Number 2016-1-LT01-KA204-023223. Cursul de ...

- Un grup de persoane care spun rugaciuni si poarta banere cu mesaje nationaliste si crestine a intrerupt proiectia filmului „120 de batai pe minut“ de la Muzeul Taranului Roman (MTR) din Capitala.

- La invitația parintelui Gavril Chirila, preot paroh al Parohiei Dej I și totodata secretarul Protopopiatului Ortodox Roman Dej, cu ocazia sarbatorii Sfinților Trei Ierarhi, incepand cu ora 17:00, preoții din Dej, impreuna cu credincioșii pe care aceștia ii pastoresc, s-au infrațit in rugaciune la Biserica…

- "Eu facut Institutul Politehnic Bucuresti, ingineri zi. Domnul profesor a facut Facultatea de Electronica. Nu oricine putea sa faca Facultatea de Electronica in acea perioada. Deci, este o facultate care iti ajuta modul de gandire si rationamentul si te ajuta foarte mult in a organiza lucruri.…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie 2018 solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta proiecte pilot și noi produse in sectorul agricol și in cel pomicol prin submasurile…

- Tașnadeanul Romeo Kulcsar, cel care a salvat viața unei tinere, donandu-i o parte din ficatul sau a fost premiat in aceasta seara de postul de televiziune Antena 1, in cadrul emisiunii Acces Direct, cu placheta „Roman de onoare”. „Mi se pare omenesc ce am facut. Daca am putut sa ajut am ajutat, daca…

- Unul dintre senzorii acustici se afla in zona gropii Marianelor, locul cel mai adanc de pe pamant (10.916 m sub nivelul marii). Celalalt senzor este instalat in adancimile insulei Yap, din statele federale ale Microneziei. Ambii sunt legati, potrivit Academiei de Stiinte, cu un cablu care parcurge fundul…

- Candidatul independent Jiri Drahos detine un usor avans fata de presedintele in functie Milos Zeman, inaintea turului decisiv al alegerilor prezidentiale din Cehia de la sfarsitul acestei saptamani, un scrutin ce pare ca va fi hotarat de votantii inca indecisi, arata rezultatele unui sondaj publicat…

- Nicola, cea mai populara solista a anilor 2000, care a lansat piese de succes precum ”Milioane”, ”De ma vei chema” ori ”Iți multumesc”, s-a indragostit de muzica electronica la 49 de ani! Nicola colaboreaza cu trupa Kord de multa vreme, aceștia ocupandu-se de remixurile melodiilor sale, dar și de piesele…

- Hyundai și Kia pregatesc investiții de aproape 22 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea de tehnologii autonome și lansarea de noi modele electrice, in urmatorii 5 ani, potrivit autoritaților sud-coreene.

- Ministerul Educației Naționale a pus in dezbatere publica planurile-cadru pentru liceele teoretice. Se preconizeaza schimbari la specializarile filologie, științe sociale, matematica-informatica, dar și la științe ale naturii. Conform celor trei variante, va scadea numarul de ore la tehnologia informației,…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte sambata in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival proeuropean, Jiri Drahos, in al doilea tur pe 26 si 27 ianuarie, potrivit rezultatelor aproape complete, citate de AFP si Reuters.…

- Ministerul Educației Naționale a pus in dezbatere publica planurile-cadru pentru liceele teoretice. Vor avea loc astfel schimbari la specializarile filologie, științe sociale, matematica-informatica, dar și la științe ale naturii. Conform celor trei variante puse in dezbatere publica va scadea numarul…

- In lunile noiembrie si decembrie, Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava a derulat un stagiu de formare pentru profesorii din invatamantul primar si prescolar, avand ca tema promovarea rezilientei in scoala.Stagiul face parte dintr-o ...

- Elevii de liceu ar putea avea noi materii. Pe lista propunerilor de discipline opționale sunt incluse astronomia, fotografia digitala și inventica, printre multe altele. Elevii de liceu, de la filierele teoretice, ar putea avea noi materii de studiu potrivit variantelor propuse de Ministerul Educației…