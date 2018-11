Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza, in intervalul 23-24 noiembrie 2018, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, Simpozionul Național cu titlul „Marea Unire și inceputurile avangardei romanești. Sașa Pana și Mișcarea de la Unu. 90 de ani de la ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește, maine, la ora 16.00, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului „Unirea- maretia unui timp. Dictionar de personalitați și instituții”, precum și Conferinta stiintifica sustinuta de prof. univ. dr. Carmen Bulzan, coautor ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește miercuri, 21 noiembrie, la ora 17,00, lansarea volumului de poezie „Romanie, suflet mare”, al poetei Mariana Frimoiu. Lansarea de carte va avea loc in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, in prezența mai multor ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman“ organizeaza luni și marți, 12 și 13 noiembrie 2018, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu“, Colocviul „Presa Culturala, Avanpostul Națiunii. Mozaikul / Mozaicul – Identitați și Convergențe“. Publicul interesat este invitat la o intalnire al ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește vineri, 2 Noiembrie 2018, incepand cu ora 12:30, prelegerea cu titlul „Creștinismul de limba siriaca din India. Ucenicii Sfantului Apostol Toma”, susținuta de parintele profesor doctor Jakob Tekeparambil. Jacob Tekeparambil este directorul…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, pana in 20 Noiembrie 2018, expoziția de pictura cu titlul „Mirror Your Creation”, a artistei Rebeca Dobrișan. Acoperind o paleta a artei contemporane, in cadrul expoziției sunt ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește marți, 30.10.2018, incepand cu ora 17:00, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului de poezie „Din dragoste – Din gandurile mele”, vol. XXIII, autor Serafim Dumitru. La eveniment vor participa: – ambasador ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește miercuri, 3 octombrie, incepand cu ora 17:00, lansarea volumului de poezie „Focuri cu valvoare ”, autor Constantin Padureanu. Evenimentul se va desfașura in sala „Acad. Dinu C. Giurescu” și va fi moderat de ...