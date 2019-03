Cercetătorii uiguri cer statelor musulmane să pună capăt războiului cultural purtat de China Un grup de cercetatori uiguri din provincia Xinjiang din China au cerut țarilor musulmane sa puna presiune pe China pentru ca aceasta sa puna capat ,,razboiului cultural&" împotriva compatrioților etnici ai academicienilor, informeaza Aljazeera.

Potrivit unui raport realizat de Națiunile Unite, mai bine de un milion de cetațeni uiguri și alți musulmani sunt prizoniei în centre de detenție aflate în regiunea vestica a țarii. China a negat în mod repetat acuzațiile.

În timpul unei vizite în Doha, capitala Qatarului, liderii…

Sursa articol: hotnews.ro

