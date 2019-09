Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului din Timișoara a anunțat, printr-un mesaj pe pagina de Facebook, noi descoperiri in zona Dudeștii Vechi. „Doua structuri arheologice masive formate din depuneri succesive de material arheologic și straturi de cenușa consistenta au fost identificate in urma sapaturilor efectuate…

- Muzeul Național al Banatului din Timișoara a anunțat, printr-un mesaj pe pagina de Facebook, noi descoperiri in zona Dudeștii Vechi. „Doua structuri arheologice masive formate din depuneri succesive de material arheologic și straturi de cenușa consistenta au fost identificate in urma sapaturilor efectuate…

- Cercetarile arheologice desfasurate la deja cunoscuta manastire de la Igris continua cu succes. Un proiect de cercetare romano-maghiar, scoate la lumina zilei detalii tot mai interesante legate de situl istoric aflat in localitatea din apropierea Mureșului. Chiar in urma cu cateva zile au fost descoperite…

- Celebrul cub Rubik va fi subiect pentru un concurs inedit, care va avea loc, in premiera, la Timisoara. Asociatia Romana de Speedcubing vine pentru prima data in capitala Banatului pentru a arata care este cel mai bun localnic in rezolvarea celebrului joc al mintii. „Asociatta pe care o conduc organizeaza…

- Una dintre cele mai importante biserici catolice si parohia din cartierul Elisabetin vor fi sarbatorite la centenar in cadrul unei expozitii. Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Parohia Romano - Catolica Elisabetin organizeaza vernisajul Expoziției aniversare - Centenarul Parohiei Elisabetin.…

- Surpriza in timpul sapaturilor preventive care se executa pentru realizarea Centurii de Sud Timișoara. Arheologiii de la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia au facut descoperiri importante. Unele dintre descoperiri dateaza chiar și din epoca romana, din secolul IV-V dH., iar altele din secolele XI-XII.…

- Apele in scadere din Barajul Mosul au facilitat „una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din ultimele decenii”. Cercetatorii subliniaza ca Imperiul Mittani este una dintre cele mai puțin ințelese civilizații antice. O echipa de arheologi germani și kurzi a descoperit…

- Miercuri, 10 iulie 2019, de la ora 19.00, la mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia va avea loc vernisajul unei noi expoziții. „Berzovia – un castru de legiune la marginea imperiului. Berzobis și urbanistica Daciei Romane”, isi asteapta vizitatorii in urmatoarea perioada. Expozitia iși propune sa…