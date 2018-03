Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a mai convocat diplomati din Franta, Germania, Marea Britanie, Italia, Polonia, Olanda, Croatia, Belgia, Ucraina, Suedia, Australia, Republica Ceha, Albania, Letonia, Lituania, Macedonia, Croatia, Romania, Suedia, Danemarca si Grecia. Acestia au fost convocati pentru…

- Cercetatorii japonezi au anuntat ca au dezvoltat o metoda de cultura foarte rapida a foliculilor capilari, care ar putea duce in final la eliminarea calvitiei si la remedierea pierderilor de par provocate de chimioterapie sau de anumite boli. Studiul japonezilor utilizeaza doua tipuri de celule plasate…

- Ciprian Tatarușanu, 32 de ani, s-a aratat ingrozit de gazonul deplorabil de pe noul stadion "Ion Oblemenco" din partida gazduita intre Romania și Suedia, scor 1-0. "Un stadion frumos, chiar daca au fost unele scandari, suporterii au facut o atmosfera frumoasa. Gazonul a fost groaznic, execrabil. Nu…

- Reprezentativa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, a remizat cu nationala din Muntenegru, marti, in deplasare, scor 2-2, intr-un meci amical in care a condus cu 2-0. Echipa Turciei a inscris prin Cengiz Under ’11 si Okay Yokuslu ’23.Pentru Muntenegru, adversara a Romaniei in Liga Natiunilor,…

- Naționala de fotbal a Romaniei intalnește astazi, de la ora 21.30 (Pro TV), pe stadionul „Ion Oblemenco“, selecționata Suediei, acesta fiind cel de-al doilea amical susținut de tricolori in 2018. Trupa lui Cosmin Contra vine dupa o victorie muncita, dar ...

- Naționala Romaniei trebuia sa efectueze astazi un antrenament pe noul stadion "Ion Oblemenco", insa Cosmin Contra a decis sa-i scoata pe "tricolori" la un antrenament ușor pe un alt teren. Romania - Suedia se joaca marți, de la 21:30, și e liveTEXT pe GSP. ...

- Cercetatorii au creat o forma simplificata, de sinteza, de teixobactina, un antibiotic natural descoperit de cercetatori americani in mostre de sol, in 2015, potrivit Agerpres. Teixobactina a fost prezentata drept un antibiotic capabil sa distruga patogenii rezistenti la antibioticele obisnuite,…

- O delegație formata din oficiali ai regiunii Vastra Gotaland, Suedia, a efectuat vineri, 23 martie 2018, o vizita la Consiliul Județean Sibiu. Evenimentul este inclus in derularea parteneriatului existent intre cele doua administrații. Read More...

- Nationala feminina va juca de la ora 17:30, la Togliatti, in compania Rusiei, intr-un meci din grupa a 4-a preliminara de calificare la Campionatul European de handbal feminin din 2018. Tricolorele sunt pe locul 1 in grupa inaintea acestei intalniri, avand cu 2 puncte mai mult decat adversara. Partida…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a semnat, alaturi de omologii sai din Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia si Ucraina, o declaratie in care reafirma sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si pozitia de nerecunoastere a anexarii ilegale a Crimeei de…

- Telurul este un metal rar folosit la fabricarea invelisului bombelor atomice, in industria aero-spatiala si in cea energetica. Romania, alaturi de Suedia, sunt singurele tari din Europa cu potential natural in domeniu. Telurul a fost descoperit in Romania, in secolul al XVIII-lea , la mina Fata Baii…

- Gigantul american Walmart, cel mai mare retailer din lume, a inventat o drona autonoma care sa polenizeze plantele din cadrul fermelor, scrie Science Alert. Aceste ”drone de polenizare” sunt, practic, robo-albinute autonome, scrie ScienceAlert . Publicația le aseamana cu cele dintr-un episod al serialului…

- Ri a sosit la aeroportul Arlanda din Stockholm in jurul orei locale 18,15 si s-a urcat intr-o masina dintr-un convoi de vehicule diplomatice. Potrivit ministerului suedez de Externe, Ri urmeaza sa ramana pana vineri in tara scandinava pentru intalniri cu omologul sau, Margot Wallstrom,…

- Testele realizate asupra mai multor marci au scos la iveala existența unor particule de plastic in apa imbuteliata. In cadrul investigației au fost examinate 250 de sticle cu apa, cumparate din noua țari diferite, informeaza BBC . Studiile desfașurate de organizația Orb Media arata in fiecare litru…

- Romania are, dupa Bulgaria, cea mai ridicata rata a mortalitații din Uniunea Europeana. Potrivit datelor statistice, cele mai multe decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare. Romania are a doua cea mai ridicata rata a mortalitații din Uniune Europeana. Potrivit Eurostat, in țara noastra s-au inregistrat…

- Carnea de pui gigant, laptele de vaca si soia sunt pline de hormoni feminini care grabesc dezvoltarea copiilor. Fetele intra devreme la pubertate, iar baietilor incep sa le creasca sani, scrie realitatea.net.

- Teoria susține ca, de fapt, exista cinci tipuri de diabet, in prezent, afecțiunea fiind clasificata in doar doua categorii principale, respectiv diabetul de tip I și diabetul de tip II. O echipa formata din cercetatori din Suedia și Finlanda a lansat, recent, o noua teorie, conform careia ar exista…

- Un cercetator a descoperit un diamant ce continea in interior un mineral care nu a mai fost vazut niciodata pe Pamant pana acum. Descoperirea a fost publicata intr-un studiu, in revista Nature, scrie Live Science. Mineralul, numit perovskit de silicat de calciu, a fost gasit in interiorul…

- Rasplatiti cu zeci de mii de lei lunar și cu imunitate sau pensii speciale, parlamentarii români sunt printre alesii cei mai fericiti la nivel european. Daca s-ar trezi peste noapte în Suedia, de exemplu, probabil ar considera ca traiesc un adevarat cosmar.

- O echipa de experți incearca sa faca imposibilul: sa ințeleaga limbajul delfinilor. In tentativa lor folosesc cele mai noi descoperiri din informatica: realitatea virtuala. Primele rezultate sunt promițatoare.

- Acesta este primul Oscar primit de o productie din Chile, din doua nominalizari. Pentru acelasi premiu au mai concurat lungmetrajele "On Body and Soul", de Ildikó Enyedi (Ungaria), "The Insult", de Ziad Doueiri (Liban), "Loveless", de Andrey Zvyagintsev…

- Un studiu publicat in jurnalul Neuroscience și realizat pe cobai arata ca virusul gripal poate influența activitatea creierului și poate afecta memoria, efecte manifestate pe termen lung. Cercetatorii din cadrul Universitații din Columbia și a Universitații Tehnice Braunschweig din Germania au analizat…

- Vladimir Putin a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii, ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete. „In special, a inceput faza activa a testelor cu noul sistem de rachete care contine o racheta intercontinentala grea pe care am numit-o ‘Sarmat’. Acest sistem de rachete…

- Deputații au votat ca Vinerea Mare sa fie zi libera pentru romani. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata. Deputatii au adoptat-o cu 233 voturi “pentru”, 7 voturi ”impotriva”si…

- Cercetatorii de la Chalimers University of Technology din Suedia au folosit particulele Majorana ca piatra de temelie pentru a crea un component care este capabil sa utilizeze aceste particule, care de altfel sunt instabile si pot aparea numai in...

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Delegația tricolora numara 28 de sportivi și 27 de oficiali. Raluca Stramaturaru a reușit cel mai bun rezultat, locul 7 in proba de sanie. Romani in concurs pe 24 februarie. 02,30 bob: bob-4, primele doua manse (Dorin Grigore, Paul Muntean, Levente Bartha,…

- Cercetatorii au studiat timp de 10 ani abilitatile extraordinare ale anatomiei spermatozoidului uman. O echipa internationala de cercetatori a descoperit o nanostructura spiralata in coada spermatozoidului.

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Reprezentanta Romaniei, Ania Monica Germaine Caill, nu a mai luat startul in acest concurs, compus din doua probe, una de coborare si cealalta de slalom. Michelle Gisin (24 ani), sora mai mica a campioanei olimpice la coborare din urma cu patru ani, la…

- Euler Hermes este liderul pieței pentru serviciile de colectare a datoriilor, clasat pe primul loc de clienți. Peste 1.75 miliarde de euro sume restante au fost plasate catre noi in 2017 și peste 303.000 de dosare plasate pentru colectare. Cea mai mare suma colectata dintr-un caz a fost de 45 milioane…

- Cercetatorii de la Universitatea Colorado-Boulder au precizat, in urma unui studiu, ca efectele marijuanei asupra creierul sunt mai putin nocive decat cele ale alcoolului, desi admit ca este nevoie de mai multe studii pentru a intelege efectele...

- Lingvistii au descoperit recent ca 280 de persoane dintr-un trib din Malaezia care traia intr-un sat izolat din partea de nord a tarii vorbeau o limba necunoscuta, numita "jedek", informeaza AFP. Cercetatorii de la Universitatea din Lund (Suedia) au descoperit aceasta limba, in cadrul unui proiect…

- Cercetatorii japonezi au anuntat ca au dezvoltat o metoda de cultura foarte rapida a foliculilor capilari care ar putea duce, in final, la eliminarea calvitiei si la remedierea pierderilor de par provocate de chimioterapie sau de anumite boli.

- Fostul internațional irlandez Liam Miller a murit de cancer. Trecut pe la Celtic și Manchester United, a pierdut lupta cu boala necruțatoare la doar 36 de ani. Irlandezul a murit vineri seara, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer la pancreas in luna noiembrie a anului trecut. Former Celtic and Manchester…

- Politistii elvetieni au oprit un autocar cu numere de Suedia, care circula cu un strat de 40 de centimetri de zapada pe plafon, scrie digi24.ro.Politistii au calculat ca vehiculul transporta nu mai putin de 1,6 tone de zapada.

- Ce medicamente omoara mai mulți oameni decat drogurile? Sigur nu ai idee! Descopera in randurile de mai jos raspunsul corect la aceasta intrebare, dar și alte lucruri stranii din medicina, nutriție, arta sau istorie… Nivelul stresului scade simțitor cand cineva drag te ia in brațe sau te ține de mana.…

- Cancerul de prostata este al treilea cel mai periculos tip de cancer. Cercetatorii britanici il considera chiar mai periculos decat cel la san. Concluziile la care au ajuns medicii sunt ingrijoratoare.

- Kate Middleton, impreuna cu Printul William, viziteaza in aceasta perioada mai multe tari din Europa de Nord. Prima stat vizitat de catre acestia a fost Suedia. Aici, cuplu regal a participat la o sesiune de Bandy, cel mai popular sport pe gheata dupa hockey.

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Suntem in continua mișcare, de dimineața și pana seara tarziu, iar programul incarcat nu ne mai lasa prea mult timp pentru rasfaț și relaxare. Poate ca tocmai de aceea suntem mereu interesate de noutați, mai ales de cele care promit cele mai bune rezultate, in cel mai scurt timp! Ten curat, catifelat…

- Oficialii echipei CSU Craiova au vrut ca fanii Științei sa afle de ce a refuzat Alexandru Baluța oferta de la FCSB. Fotbalistul de 24 de ani a declarat intr-un interviu publicat pe site-ul oficial al clubului, ca nu a vrut sa se transfere in aceasta pauza competitionala deoarece isi doreste cel putin…

- Declarația 600 ar putea sa fie vizata de mai multe modificari pentru a fi eliminate dificultațile din prezent. Noul termen de depunere ar urma sa fie 31 martie, iar plafonul ar putea sa fie ridicat. Declarația 600 trebuia sa fie depusa pana la 31 ianuarie 2018 de toți cei care, in anul 2017, au avut…

- Cercetatorii au fost socati atunci cand 200.000 de antilope saiga au murit in doar trei saptamani. In mai 2015 peste 60% din populatia globala a speciei aflate in pericol de disparitie a murit.

- Naționala de Fotbal a Romaniei va susține pe teren propriu un meci amical impotriva Suediei, pe data de 27 martie. Președintele FRF - Razvan Burleanu a anunțat oficial miercuri orașul in care se va disputa partida.

- Aceasta concluzie a fost facuta de oamenii de știința, dupa ce au auzit povestirile aborigenilor, care au descris pasarile ce se aflau in apropierea locului incendierii, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Cercetatorii au dus discuții cu reprezentanții a 12 triburi din Australia de Nord, in…

- Cercetatorii NASA s-au folosit de razele X pentru a demonstra eficacitatea unei noi tehnici de navigare in spatiu. Tehnica poate identifica navele spatiale care se indreapta spre adancul Sistemului Solar si chiar si mai departe, folosindu-se de pulsari ca ghizi, potrivit Science Alert .

- Echipa masculina a Italiei, impulsionata de Federico Pellegrino, s-a impus duminica in proba de sprint de la Dresda contand pentru Cupa mondiala de schi fond, devansand Suedia. Pe locul trei a sosit echipa Rusiei formata din Andrei Krasnov si Gleb Chetivih. Pellegrino si coechipierul…

- Finlanda si Suedia sunt printre putinele tari din lume care ofera posibilitatea oricarui elev sa studieze limba materna in scoala. Mai mult, cele doua state suporta toate cheltuielile legate de aceste cursuri. Astfel, copiii romanilor stabiliti aici au ocazia sa cunoasca limba, traditiile si cultura…