Cercetătorii ruși sunt spionați "24 de ore din 24", susține Kremlinul Cercetatorii ruși sunt supravegheați "24 de ore din 24" de spioni straini, a afirmat miercuri Kremlinul, în condițiile în care furia crește în rândul oamenilor de știința, îngrijorați de noile restricții cu caracter "sovietic" care le-au fost impuse pentru contactele cu exterioru, scrie AFP.



Printr-un decret, ministerul Educației și Cercetarii recomanda o înasprire a controlului reuniunilor la care participa cetațeni straini și o limitare a prezenței acestora în instituții, precum și a folosirii aparaturii electronice.



De…

Sursa articol: hotnews.ro

