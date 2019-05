Stiri pe aceeasi tema

- Pe plajele Insulelor Cocos, un minuscul arhipelag cu o populație de 600 de persoane, oamenii de știința au numarat 977.000 de pantofi și 373.000 de periuțe de dinți, scrie Guardian. Un studiu cuprinzator privind resturile de pe aceste insulițe din oceanul Indian, unele dintre cele mai izolate…

- Partidul Social Democrat (PSD) prin intermediul Departamentului pentru Politici Fiscal Bugetare publica cateva grafice care ar demonstra ca in Romania in ultimii ani creșterea economica constatata și de organismele internaționale de specialitate se simte și in viața de zi cu zi a romanilor:”In…

- Valoarea maxima a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2019 se ridica la 72,075 milioane de lei, suma fiind asigurata de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), informeaza marti institutia, potrivit agerpres.ro.In sedinta din…

- Facebook este anchetata penal in Statele Unite dupa ce ar fi oferit date ale utilizatorilor catre unele dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, informeaza, joi, Press Association, potrivit Agerpres. Un mare juriu din New York a cerut ca cel putin doi producatori de telefoane inteligente…

- Mai multe persoane mor in fiecare an din cauza poluarii atmosferice decat ca urmare a fumatului, conform unui studiu publicat marti si citat de Thomson Reuters Foundation in care oamenii de stiinta au lansat un apel la adoptarea unor masuri urgente pentru stoparea practicii arderii combustibililor…

- Romania s-a clasat, in 2018, pe locul 8 in topul tarilor cu cel mai mare procent de utilizatori atacati cu ransomware pentru dispozitive mobile, primul loc fiind ocupat de Statele Unite ale Americii, a anuntat, vineri, Kaspersky Lab, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Cercetatorii au dezvaluit…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, care va prezenta miercuri un proiect de lege privind taxarea marilor companii din sectorul digital, a precizat ca aceasta taxa va fi de 3% si se va aplica pe cifra de afaceri realizata in Franta de gigantii din domeniul digital, informeaza Reuters si…