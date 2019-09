Cercetătorii eliberează din laborator țânțari sterilizați pentru a lupta împotriva malariei Cercetatori din Burkina Faso au dezvoltat o noua arma pentru a lupta împotriva malariei, respectiv eliberarea a mii de țânțari modificați genetic în aer liber, pentru a transmiterea boli, relateaza Reuters.

Experimentul este primul facut în afara laboratorului, eliberând țânțari modificați genetic în speranța de a reduce abilitatea lor de a raspândi boala uneori mortala.

Aceștia au folosit o tehnica consta în editare și apoi în propagarea genei într-o populație - în acest caz sa împiedice masculii sa produca urmași.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

