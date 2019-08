Cercetătorii din Rusia care au murit după explozia unei rachete în Arhanghelsk vor fi decorați: "Sunt eroi naționali" Cei cinci specialiști de la centrul nuclear rus din Sarov, de lânga Nijni Novgorod, care au murit dupa o explozia de joi în timpul testarii unei rachete vor fi recomandați pentru a fi decorați, a anunțat directorul centrului Valentin Kostyukov, în timpul unui discurs ținut la o televiziune locala, relateaza Tass.

&"Moartea angajaților noștri este o pierdere amara pentru centrul nuclear și pentru corporația de stat Rosatom. Cercetatorii sunt eroi naționali. Erau elita centrului nuclear federal rus și uneori conduceau teste în condiții extrem de dificile&", a spus directorul.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

