- Cercetatorii britanici sunt pe cale sa revoluționeze sistemele de monitorizare a activitații cerebrale. Tehnologia folosita in prezent este greoaie, iar in timpul examinarii orice mișcare, oricat de mica, poate compromite rezultatul final.

- Cremoase si extrem de versatile, fructele de avocado au devenit extrem de populare. Evident, ca au aparut si o multime de voci care sa conteste beneficiile sale nutritionale, mai ales prin prisma faptului ca au foarte multe grasimi, scrie realitatea.net.

- Actrița Aimee Iacobescu, care a incetat din viața la 71 de ani, a trecut printr-o mare drama. Iși dadea toata pensia pe care o caștiga pentru tratamentele contra cancerului. Diagnosticata cu cancer, Aimee Iacobescu platea lunar pentru tratamentul parțial compensat/gratuit peste 3.000 de lei, respectiv…

- Activarea sistemului imunitar al femeii insarcinate, determinata de stres, infectii, diferite boli sau alergii, poate declansa aparitia unor tulburari in dezvoltarea creierului fatului, care au fost corelate cu dezvoltarea unor boli precum schizofrenia sau tulburarile din spectrul autist, se arata intr-un…

- Cercetatorii de la Universitatea Huddersfield au analizat un sit din desertul Libiei, stabilind ca populatiile din Africa sahariana cultivau si depozitau cereale acum 10.000 de ani. In afara de aceasta descoperire cu privire la primele practici...

- Anterior, femeia a fost evaluata de medicii din Unitatea de Primire Urgente (UPU). „Pacienta cu intoxicatie polimedicamentoasa a venit de la Institutul de Psihiatrie Socola. Pacienta diagnosticata cu o tulburare depresiva majora si neoplasm de col uterin operat a fost internata in clinica de garda",…

- Compania japoneza Makita a lansat un aparat de cafea mai putin obisnuit. Modelul CM501DZ functioneaza pe acumulator, dar nu unul incorporat. Utilizatorii pot folosi bateriile 18V BL1860 de la sculele electrice Makita pentru acest aparat. Makita CM501DZ este un dispozitiv solid, gandit pentru a fi…

- O batrana in varsta de 74 de ani, care bause alcool inainte de a urca la volan, s-a rasturant cu masina in Olt, vineri, intre localitatile Podul Olt si Harman, din judetul Brasov. Femeia a reusit sa iasa singura din masina si sa se salveze. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 14.00, pe DJ 112, in…

- Jumatate dintre plantele si animalele din zonele naturale cele mai bogate ale lumii risca sa dispara daca emisiile de gaze cu efect de sera vor continua sa creasca in mod necontrolat, au avertizat expertii in cadrul unui studiu citat marti de Press Association. Chiar daca sunt atinse obiectivele de…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea vrea sa implementeze un proiect de tip monorail, cu tramvaie suspendate pe ruta Bucuresti-Magurele si in zona de nord a Capitalei, spre Ploiesti, potrivit unui comunicat de presa al Municipalitații. Firea spune ca deja au fost facute demersuri tehnice in acest sens,…

- Skoda prezinta modelul Skoda Fabia facelift la Salonul Auto de la Geneva din 2018. Producatorul auto ceh si-a actualizat modelul sau de succes din segmentul automobilelor compacte cu detalii noi de design si numeroase inovatii tehnice.

- S-a aflat misterul succesului generat de stirile false printre randurile oamenilor, in special al internautilor. Cercetatori de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) au analizat problema acesta, iar concluzia este una extrem de simpla, oamenii sunt de vina pentru fake news deoarece sunt…

- Duminica am reusit, timp indelungat, sa ma las invaluita in lumina si sa nu dau gandurilor nicio forma. Am vrut sa ma detasez de orice apasare, de orice realitate cenusie, de orice mi-ar umbri zambetul. Si am reusit. Am privit cerul si parca l-am redescoperit, lasand acel albastru sa imi…

- Exista un loc pe Pamant desprins din filmele SF. Deșertul Atacama este localizat in Chile și se aseamana foarte mult cu o alta planeta din sistemul nostru solar: Marte. Cercetatorii au descoperit viața microbiana in deșertul Atacama, ceea ce conduce la ipoteza ca pe Marte pot fi urme de viața.

- Asiguratii care au inregistrat daune ale locuintei ca urmare a unui cutremur nu vor mai trebui sa solicite de la Institutul de Fizica Pamantului documentul de confirmare a evenimentului ce trebuie inclus in dosarul de dauna.

- Un baietel de sase ani a decedat cand un arbore s-a prabusit asupra casei sale in timp ce dormea, au indicat autoritatile comitatului Chesterfield din Virginia. In acelasi stat, un barbat de 44 de ani a murit dupa ce un copac a cazut peste camionul sau, potrivit politiei din comitatul James City.…

- Istoria tatuajelor ar putea fi rescrisa datorita celei mai recente descoperiri. Cercetatorii au gasit, pe corpurile mumiilor egiptene de acum 5000 de ani, diverse tatuaje. Acestea se afla la Muzeul Britanic și sunt un adevarat punct de atracție pentru turiștii din intreaga lume.

- Apple iși deschide clinici private de sanatate sub brandul AC Wellness, unde angajații sai vor beneficia de cele mai noi tehnologii in domeniu, scrie VentureBeat . In același timp, compania va testa in noi dispozitive și servicii. Clinicile respective au fost descoperite de catre CNBC , care scrie ca…

- Justitia germana a deschis marti calea interzicerii circulatiei vehiculelor diesel in orase, in anumite conditii, o masura foarte dezbatuta in tara in care a vazut lumina zilei aceasta tehnologie.

- Vinul rosu este cunoscut pentru numeroasele beneficii pe care le are asupra sanatatii noastre, de la scaderea riscului aparitiei diabetului pana la mentinerea sanatatii inimii. Un nou studiu sugereaza ca vinul rosu contine si substante chimice care pot ajuta in lupta impotriva cariilor dentare sau a…

- Un grup de oameni de știința tocmai ce au creat o tehnologie desprinsa parca din filmele science-fiction, pentru eradicarea cancerului. Oamenii de știința din Universitatea Arizona, in colaborare cu mai mulți cercetatori de la Centrul Național de Nanoștiința și Tehnologie al Academiei Chineze…

- O noua tehnologie laser este folosita pentru a "cantari" copacii, in cadrul unui proiect care ar putea evalua mai precis rolul pe care il pot juca padurile in combaterea schimbarii climatice, relateaza vineri Press Association. Laserele sunt folosite pentru a aduna sute de mii de date pe secunda din…

- Tsunamiurile sunt rezultate ale evenimentelor geologice care pot avea efecte devastatoare, distrugand orice le sta in cale. Inca existe multe aspecte necunoscute cu privire la cauzele valurilor seismice, incetinind astfel eforturile care se fac pentru o mai buna pregatire impotriva dezastrelor. Un grup…

- Pacientii cu afectiuni oncologice care urmeaza tratament chimioterapeutic la Spitalul Judetean Constanta pot beneficia gratuit de implantarea subcutanata a unei camere pentru citostatice, operatiunea fiind decontata de Casa de Asigurari de Sanatate. Dispozitivul permite administrarea repetata si…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal, potrivit

- Ei au reușit sa sparga sistemul de recunoaștere faciala al iPhone X. Doi prieteni au batut o șansa dintr-un milion sa faca ca sistemul de recunaștere faciala a iPhone X sa cedeze, dupa ce au descoperit ca sistemul le accepta ambele fețe. Vezi galeria foto + 3 + 3 Potrivit 3U.com , Joe Clayton (23 de…

- Cercetatorii au indepartat din tesutul ovarian ovocite aflate in cea mai timpurie faza a dezvoltarii lor si le-au ''cultivat'' pana la punctul in care au devenit pregatite pentru fertilizare, potrivit studiului publicat in Molecular Human Reproduction. Femeile supuse unor tratamente care pot avea efecte…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti ''un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association.

- Cercetatorii din diferite țari continua sa prezinte avantajele extraordinare ale consumului de mușețel ! Planta a devenit un dușman declarat al cancerului. Daca va place sa beti un ceai seara, inainte de culcare, este bine sa alegeti musetelul. Acesta este sfatul pe care ni-l dau cercetatorii americani…

- Cercetatorii japonezi anunta ca au dezvoltat o metoda de cultura foarte rapida a foliculilor capilari care ar putea permite, in timp, eradicarea calvitiei sau remedierea caderii parului din cauza chimioterapie sau bolii.

- Un vaccin impotriva cancerului, dezvoltat de cercetatori americani, a obtinut rezultate bune la primele teste, astfel ca va fi probat pe oameni. Tratamentul a fost creat la Universitatea Stanford din Statele Unite. Cercetatorii de aici sustin ca o injecție intr-o singura tumora declanșeaza un raspuns…

- Autorii unui studiu recent susțin ca adolescența se intinde și dupa varsta de 20 de ani, pragul dupa care o persoana este considerata matura, conform percepțiilor actuale. Un grup de cercetatori australieni vin cu o noua teorie referitoare la perioada in care o persoana este considerata ca fiind la…

- Cercetatorii de la Glen Dash Research Foundation si Ancient Egypt Research Associates (AERA) au studiat structura Marii Piramide din Giza pentru a afla dimensiunile originale. In urma acestor masuratori, au observat ca piramida nu este simetrica,...

- Doua maimute au pasit pe urmele oii Dolly, clonate in 1996, si au devenit primele primate care au fost clonate in urma transferului de ADN. Cele doua exemplare identice de macac cu coada lunga, Zhong Zhong si Hua Hua, s-au nascut in urma cu opt saptamani, respectiv sase saptamani intr-un laborator din…

- Echipa de robotica a Colegiului National „Ecaterina Teodoroiu“ din Targu Jiu vrea sa dea lovitura la singurul concurs de profil din Romania si sa se califice la faza finala a competitiei, care se desfasoara in fiecare an in Statele Unite ale Americii. Liceenii au construit un robot care recunoaste culori,…

- Mihaela Gheorghita a avut o relatie cu Nae Nicolae, finalistul din emisiunea "iUmor". Mihaela Gheorghita a vorbit in cadrul emisiunii "Xtra Night Show" despre cum a inceput relatia sa cu Nae Nicolae, dar si cum simte ca si-a atras singura ghinionul asupra sa.

- Un grup de 15 elevi pasionați de științe și de un mediu curat, impreuna cu doi profesori ai Colegiului Național „Calistrat Hogaș” (CNCH) din Piatra Neamț se afla, zilele acestea, in Mosbach, Germania, unde incepe prima etapa a unui nou proiect Erasmus+. Este prima intalnire, cea de pregatire a proiectului,…

- Copiii care consuma peste in fiecare saptamina dorm mai linistit si au un IQ mai ridicat, arata un nou studiu, potrivit The Telegraph. Cercetatorii de la Universitatea din Pennyslvania, Statele Unite, sustin ca parintii ar trebui sa ia in considerare schimbarea alimentatiei celor mici in loc sa piarda…

- Facebook devine o unealta din ce in ce mai utila pentru oamenii legii. In Danemarca, peste 1.000 de tineri sunt anchetati de politie dupa ce au distribuit un clip video pe Messenger. Peste ocean, politia canadiana a arestat o tanara dupa ce aceasta a publicat un selfie pe Facebook. In imaginea respectiva…

- Cercetatorii NASA s-au folosit de razele X pentru a demonstra eficacitatea unei noi tehnici de navigare in spatiu. Tehnica poate identifica navele spatiale care se indreapta spre adancul Sistemului Solar si chiar si mai departe, folosindu-se de pulsari ca ghizi, potrivit Science Alert .

- O noua cercetare publicata marti in jurnalul eLife sugereaza ca epurarea este o practica importanta in cadrul coloniilor de furnici actionand ca un mecanism de aparare contra infectiilor, informeaza Phys.org si UPI, transmite AGERPRES . O echipa de oameni de stiinta din mai multe tari a descoperit ca…

- Procurorii DIICOT si-au pierdut un aparat de interceptare in masina sotiei lui Mihai Lucan, iar cel care a gasit dispozitivul este chiar medicul. Mihai Lucan folosea vehiculul in momentul in care din plafon a cazut o camera video miniaturala. Anchetatorii au recuperat dispozitivul, despre care spun…

- Decizia fostului pugilist a fost luata a doua zi dupa ce vanzarea și consumul de marijuana in scop recreațional au devenit legale in acest stat.California a devenit astfel cel de-al șaselea și cel mai populat stat american care permite vanzarea produselor din canabis tuturor clienților…

- Omul de stiinta a murit vineri noaptea din cauza unor complicatii ale pneumoniei de care suferea. Locuia la marginea orasului Houston (Texas), langa Centrul Spatial NASA. "NASA si lumea au pierdut un pionier", a declarat agentia spatiala a SUA intr-un comunicat. John Young a fost singurul…

- Polițiștii bacauani vor actiona, suplimentar fața de dispozitivul curent, astfel incat cetațenii sa petreaca in siguranta de Boboteaza. Pentru desfasurarea, in liniste, a manifestarilor religioase prilejuite de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza), politisti rutieri și de ordine…

- Cercetatorii timișoreni ar putea descoperi noi terapii personalizate in cancer. Oncogen – Centrul de terapii genice și celulare in cancer deruleaza, incepand cu anul 2017, doua proiecte finanțate din fonduri europene, in valoare de patru milioane de euro, care vizeaza dezvoltarea de imunoterapii personalizate.…

- In dimineata zilei de 30 decembrie 2017, rectorul Nicolae Badea a plecat intr-o alta lume mai buna, dupa o indelungata suferinta cauzata de o boala incurabila. Acesta a fost rector in perioada 2004 si 2008. A recunoscut, chiar cand se afla la conducerea Politehnicii iesene, ca a colaborat cu fosta…