- Interventie chirurgicala extrem de dificila pentru medicii ieseni • Acest barbat va urca a treia oara pe masa de operatie • Problema cu care se confrunta este una extrem de sensibila, iar interventia efectuata presupune riscuri imense • Acelasi doctor l-a operat, in urma cu 16 ani, pentru aceeasi problema…

- O ipoteza extrem de amplu dezbatuta se refera la capacitatea creierului de a realiza calcule cuantice avansate. In prezent, cercetatorii realizeaza o serie de experimente detaliate pentru a confirma ipoteza.

- Rusia ridica miza in razboiul diplomatic cu Marea Britanie. Cere Londrei sa retraga alti 50 de diplomati pe langa cei 23 pe care Moscova i-a declarat deja persona non-grata. In acest fel, sustine ministerul de Externe, personalul diplomatic britanic va fi egal cu cel rus detasat in Regatul Unit.

- Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat ca Rusia a decis sa expulzeze alti peste 50 de diplomati britanici dupa ce Marea Britanie si o serie de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, au expulzat peste 150 de oficiali rusi in urma atacului neurotoxic de la Salisbury.

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, otraviti la 4 martie, au avut primul contact cu agentul neurotoxic la domiciliul lor din Marea Britanie, a anuntat miercuri politia britanica, scrie AFP. "Expertii au stabilit ca cea mai mare concentratie de agent neurotoxic s-a…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, care plecase in Marea Britanie la munca, și-a gasit sfarșitul intr-un mod brutal, dupa ce a fost injunghiat mortal. El a sarit in apararea unui prieten, in timpul unei altercații, iar medicii n-au mai putut face nimic pentru el.

- Premierul britanic Theresa May va incerca joi sa obtina sustinerea unanima a partenerilor sai europeni pentru condamnarea rolului atribuit Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie. Insa partida se anunta dificila pentru premierul britanic, comenteaza AFP. "Provocarea adresata de Rusia…

- Cunoscutul avocat, Daniel Ionașcu, a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Barbatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de…

- Experții din Marea Britanie susțin ca un atac cibernetic de proporții ar putea distruge complet rețeaua electrica a statului insular, cauzand nesiguranța, revolte și, intr-un final, mii de morți. Cel mai important aspect care ar trebui ținut minte este ca un astfel de atac s-ar putea intampla oricand,…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Experții din Marea Britanie susțin ca un atac cibernetic de proporții ar putea distruge complet rețeaua electrica a statului insular, cauzand nesiguranța, revolte și, intr-un final, mii de morți. Cel mai important aspect care ar trebui ținut minte este ca un astfel de atac s-ar putea intampla oricand,…

- Ministerul rus de Externe a anunțat ”masurile de retorsiune” impotriva Londrei, dupa ce Marea Britanie a expulzat 23 de diplomați ruși suspectati ca, de fapt, lucreaza pentru serviciile secrete. Astfel, Kremlinul a decis expulzarea a 23 de diplomați britanici, inchide Consulatul General al Marii Britanii…

- Lauren Southern este o jurnalista și activista de extrema-dreapta din Canada, careia i-a fost interzisa intrarea in Marea Britanie pe motiv ca „prezența ei nu ar favoriza binele public”. Southern a postat pe Twitter un mesaj in care afirma ca i-a fost interzis accesul in Marea Britanie…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a a vut loc în urma cu puțin timp pe strada Constantin Bratescu, nr. 11, din municipiu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar doua persoane care se aflau în autoturism…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a a vut loc în urma cu puțin timp pe strada Constantin Bratescu, din municipiu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar doua persoane care se aflau în autoturism au suferit…

- Cantitati masive de microparticule de plastic prezente in cursurile de apa din zonele urbane contribuie la poluarea oceanelor in timpul inundatiilor, conform unui studiu realizat recent in Marea Britanie, citat de agentia DPA. Cercetatorii de la Universitatea din Manchester au descoperit microparticule…

- Expertii sunt în dilema în urma unei descoperiri misterioase facute de un zidar, în Catedrala Durham, din Marea Britanie, în timp ce recladea mormântul calugarului benedictin Beda Venerabilul.

- Intr-un nou studiu, cercetatorii de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie au identificat o regiune a creierului care pare sa fie importanta in controlarea sistemului de natural de diminuare a durerii.

- Ingrediente 1 aluat foitaj2 plicuri budinca de ciocolata700 ml lapte350 g frișca2 lingurițe pudra de cacao. Incearca si Negresa cu vin rosu și glazura, reteta pentru ocazii deosebite Mod de preparare – Tarta cu ciocolata și frișca Preincalzești cuptorul…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford si Universitatea Newcastle au putut cataloga in detaliu toate cele 54 de inele Brancaster care au fost descoperite in Marea Britanie. Calitatea metalelor din care erau realizate si imprimeurile dovedesc ca...

- Acest obicei poarta numele de phubbing și apare atunci cand conversația este intrerupta de atenția acordata mai degraba unui smartphone decat persoanei cu care ești. Este un obicei frustrant, deranjant și deloc politicos. Dependența de telefonul mobil distruge relații, susțin numeroase studii.…

- ULTIMA ORA… Un tanar de 19 ani a incercat sa-și puna capat zilelor. Echipajul medical incearca sa-i salveze viața. Tanarul este din satul Chircești, comuna Miclești și a fost descoperit spanzurat, chiar de catre tatal sau. Disperat, omul a sunat la 112. La fața locului s-a deplasat o ambulanța SMURD.…

- Preocuparile Uniunii Europene cu privire la posibilitatea acordarii accesului unui stat aflat in afara UE la datele criptate de navigație prin satelit, face ca Bruxelles-ul sa excluda Marea Britanie de la aceste informații. Experții militari avertizeaza ca forțele britanice vor avea accesul…

- SUA și Marea Britanie acuza oficial ca Rusia ar fi lansat atacul cibernetic ”NotPetya”, care a avut loc in vara anului trecut și a afectat companii din intreaga lume, scrie Reuters . In principal, insa, atacul a devastat rețelele de calculatoare din Ucraina, dar și Rusia. Atacul a fost lansat de armata…

- O noua familie de antibiotice a fost descoperita in fragmente de sol, compusii naturali avand potentialul de a combate infectii bacteriene rezistente la alte medicamente de acest tip, potrivit unui studiu realizat de cercetatori americani, publicat in Nature Microbiology, informeaza bbc.com.…

- Obiceiurile de dimineața te ajuta sa slabești sunt urmatoarele: Fa un duș cu apa calduța Chiar daca nu-ți place apa rece, ar trebui sa optezi pentru astfel de dușuri. Apa calduța spre rece stimuleaza metabolismul și accelereaza procesul de pierdere in greutate. In plus, crește nivelul…

- Ingrediente 250 g faina 250 g unt 6 oua 200 g zahar 2 linguri pudra de cacao 1 lingura praf de copt 60 g alune marunțite. Incearca si Sufleu de ciocolata neagra, reteta pentru ocazii deosebite Mod de preparare – Chec cu cacao și alune…

- De ce ai nevoie pentru chec cu cacao și mere 150 g unt 160 g zahar3 oua 320 g faina2 lingurițe praf de copt2 linguri cacao 4 mere. Incearca si Sufleu de ciocolata neagra Cum se prepara checul cu cacao și mere Topești untul, il lași sa ajunga…

- Cum vine de se leaga In Romania, 30% din locuintele nu au grup sanitar in interior, la țara proportia fiind dubla (62%). Iar mii de scoli au WC-ul in curte, potrivit ultimului ministru al educatiei. Expertii anti-tutun sunt de-a dreptul scandalizati de aceasta situatie generata de lobby-ul industriei…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti ''un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association.

- Cercetatorii au numit ultima luna a iernii ca fiind cea mai daunatoare pentru sanatatea umana. Specialiștii din Marea Britanie a constatat ca anume in luna februarie cei mai mulți oameni sufera de somnolența constanta și scaderea tensiunii arteriale. Intr-un experiment au participat aproximativ 21 de…

- Au tinerii britanici puterea de a culege varza de pe un camp din Cornwall in acelasi ritm cu est-europenii care fac de obicei aceasta munca? O echipa a BBC, televiziunea nationala din Marea Britanie, le-a lansat acestora provocarea. Rezultatul este ca est-europenii sunt de 10 ori mai rapizi decat acesti…

- Cercetatorii au descoperit ca bebelusii in varsta de doar doua zile sunt mai atenti la cuvintele rostite in limba lor natala si sunt capabili sa distinga sunete specifice limbii materne. In timpul sarcinii, bebelusul aude vocea mamei si alte sunete cu care devine familiar si care ii creeaza alinare…

- O femeie din Marea Britanie, Gemma Nuttall, urma sa devina mama, dar a fost diagnosticata in 2013 cu o forma agresiva de cancer. Gemma a refuzat tratamentul pentru a nu-i risca viața bebelușului...

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a realizat un studiu care ii privește direct pe cei nascuți in Romania comunista, dar și pe cei care au venit pe lume in anii in care regimul comunist se prabușea in Europa. Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE) pentru Brexit, Michel Barnier, va avea luni, la Londra, o intrevedere cu premierul britanic Theresa May si cu ministrul sau pentru Brexit, David Davis, a anuntat vineri guvernul britanic, informeaza AFP. 'Premierul il va primi pe Michel Barnier…

- Caz halucinant in Marea Britanie. O romanca a stat in spatele gratiilor pentru mai bine de un an si a fost eliberata luni dupa ce s-a constatat ca este, de fapt, nevinovata. In plus, Petruta Bosoanca a adus pe lume un baietel, in timpul detentiei. Intr-un interviu pentru jurnalistii…

- Viața pe muchie de cuțit pe strada Leandrului din Timișoara. Un tanar de 33 de ani, bolnav psihic, spun polițiștii, amenința ca se sinucide. Trupele speciale ale IPJ Timiș, medicii de la ambulanța, dar și ceilalți polițiști trimiși la fața locului incearca sa il convinga sa renunțe.UPDATE. Ora 19:40.…

- Polițiștii și jandarmii din Timișoara incearca sa salveze viața unui tanar, bolnav psihic, care amenința ca se taie cu cuțitul. Scena se petrece in apartamentul acestuia, unde salvatorii incearca sa il convinga sa nu se sinucida. Barbatul de 33 de ani locuiește impreuna cu mama sa, intr-un apartament…

- O cincime din totalul locurilor de munca din Marea Britanie vor fi cel mai probabil stramutate in alte tari pana in anul 2030 din cauza automatizarii si a globalizarii, potrivit unui nou raport oficial, informeaza Press Association. Locurile de munca din comertul cu amanuntul, serviciile…

- Cercetatorii au studiat mulți ani un fenomen mai puțin obișnuit, incercand sa gaseasca o explicație la intrebarea: de ce oamenii mor in spitale mai des in week-end decat in timpul saptamanii. Fenomenul numit de medici „efectul de weekend” face referire la rata de supraviețuirii a unui pacient in spitale.…

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Cercetatorii din cadrul proiectului Gran Acuifero Maya (GAM), dedicat studiului si conservarii apelor subterane din peninsula Yucatan, spun ca pestera de 347 de kilometri a fost descoperita dupa luni de explorare a unui labirint de canale inundate. In urma cercetarilor de langa statiunea Tulum,…

- Pompierii intervin pentru a salva o fetița calcata de tramvai la Arad. Copila de 12 ani a fost lovita de mijlocul de transport in comun, dupa ce ar fi fost atenta la telefonul mobil. Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza in municipiul Arad, informeaza livearad.ro . Fetița era impreuna cu o colega atunci…

- Fetita era impreuna cu o colega si nu a fost atenta atunci cand a traversat dinspre alimentara Record spre Catedrala Catolica. A fost lovita si tarata sub tramvai. Din primele informatii, victima este constienta, iar pompierii incearca sa o scoata de sub tramvai. Conform martorilor, fetita…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Exista metode științifice puse la punct de specialiști in domeniul somnului care te ajuta sa adormi repede. Incearca sfaturile lor și afla cum adormi repede și bine, fiindca și calitatea somnului conteaza. Fa balonașe. Poate parea ridicol, dar cateva balonașe de sapun facute inainte de a te duce in…

- Specialistii sustin ca in 2018 ar putea avea loc aproximativ 20 de cutremure puternice, cele mai intense avand loc in zonele tropicale, in care traiesc miliarde de oameni. Mail Online noteaza ca micile schimbari ale vitezei de rotatie a planetei vor declansa o activitate seismica uriasa, deoarece…