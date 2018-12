Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de la Academia de Stiinte din China in frunte cu cercetatoarea Yan-Gang Sun a demonstrat ca activitatea unui mic grup de neuroni, situati intr-o regiune cerebrala numita Periaqueductal Gri (gri central) ii induce pe soareci sa se scarpine. Autoarea principala a studiului a considerat…

- In urma cu 30 de ani, George Paxinos, specialist in neurostiinte din Australia, a observat un tip neobisnuit de celule in apropierea trunchiului cerebral, insa nu le-a considerat importante. Recent, in cadrul unui nou studiu, celulele au fost...

- Specialiștii de la Academia de Științe a Rusiei propun sa fie realizat un proiect in domeniul inteligenței artificiale ale carei rezultate vor contribui la asigurarea securitații Federației Ruse, inclusiv la sporirea capacitații de lupta a Forțelor Armate, contracararea terorismului și protecția contra…

- O altercatie intre o femeie si soferul unui autobuz a provocat caderea autovehiculului in Fluviul Yangtze din China, incident soldat cu moartea a 13 persoane, relateaza vineri mass-media de stat, informeaza dpa titrat de Agerpres. Accidentul a avut loc duminica in zona metropolitana Chongqing (sud-vest).…

- Cercetatorii de la Universitatea Tianjin si de la Institutul de Microbiologie din cadrul Academiei de Stiinte din China au utilizat tehnici din biologia sintetica pentru a modifica genetic o bacterie capabila sa creeze gene producatoare de pigment albastru. Trandafirii albastri nu exista…

