Cercetatorii au descoperit 15 noi planete, una dintre ele fiind o noua super-Terra

- Specialistii au descoperit in premiera perovskit de silicat de calciu la suprafata Pamantului. Desi este al patrulea cel mai adundent mineral de pe Terra, nu a putut fi detectat anterior de catre oameni deoarece atunci cand se afla la o adancime...

- Cercetatorii de la SETI (un institut de cercetare a semnalelor extraterestre cu sediul în Virginia) au descoperit ca mesajul captat de instalatiile ultraperformante din Porto Rico în 2007 este un zgomot venit de la 3 miliarde de ani lumina. Sunetul bizar FRB 121102 a fost analizat…

- Un cercetator a descoperit un diamant ce continea in interior un mineral care nu a mai fost vazut niciodata pe Pamant pana acum. Descoperirea a fost publicata intr-un studiu, in revista Nature, scrie Live Science. Mineralul, numit perovskit de silicat de calciu, a fost gasit in interiorul…

- De cate ori nu ati ramas blocati in trafic, fara un motiv foarte evident? O echipa de cercetatori de la celebra universitate americana MIT crede ca a gasit solutia la asa-numitele ambuteiaje „fantoma”.

- Imaginea s-a viralizat rapid. Multi oameni cred ca este vorba despre o nava extraterestra care s-a prabusit sau a aterizat de urgenta. Altii sustin ca, de fapt, este doar un obiect de pe Terra care s-a rostogolit de pe un munte. (antena3.ro)

- Cele trei exoplanete au razele de 1,6, 1,3 si respectiv 2,1 din raza Terrei. Toate intra in categoria super-Pamanturi, ceea ce inseamna ca au masa mai mare ca Terra, dar mai mica decat Neptun. Citeste si Sapte planete potential locuibile, descoperite in apropierea Pamantului. Se afla la doar…

- Doi mici nori de gaze au gravitat in jurul roiului stelar Fecioara aflat la 55 de milioane de ani lumina, pentru mai bine de un miliard de an. Asemenea nori mici si izolati nu ar trebui sa formeze stele pe cont propriu, dar cercetatorii au observat...

- Desi se stie de cativa ani ca in creierul adult se produc neuroni noi, multe dintre intrebarile legate de proprietatile acestora au ramas fara raspuns. Ce avantaje sau dezavantaje au fata de neuronii generati la scurta vreme dupa nastere?

- Cei de la Reptile Park din Australia au gasit un specimen mascul de paianjen australian cu panza-palnie, al carui venin poate omori cu usurinta un om adult. Mai mult decat atat, paianjenul nu este doar agresiv, ci si se ascunde in habitatul...

- „Omul ghetii”, aventurierul olandez Wim Hof, a stabilit unele recorduri impresionante in ceea ce priveste rezistenta la frig, o abilitate atribuita unei tehnici dezvoltate chiar de el care presupune meditatie si exercitii de respiratie....

- Cantitati semnificative de plumb si alte metale toxice care provin din componentele supraincalzite ale tigarii electronice isi pot face drum pana in plamani, cu ajutorul aerosolilor inhalati. Cercetatorii de la Johns Hopkins University’s...

- Cercetatorii din cadrul universitatilor din Leuven, Pittsburgh si Penn State au identificat 15 gene care determina trasaturile faciale. Descoperirea a fost publicata in jurnalul Nature Genetics.

- Unele dintre speciile de pe Terra sint capabile sa iși produca propriile antibiotice, spre a se apara de atacurile bacteriene. Printre aceste specii se numara și furnicile. Cel puțin unele dintre ele! Cercetatorii de la North Carolina State University au descoperit, recent, ca mai multe specii de furnici…

- Cartofii prajiti de la McDonald’s ar putea fi leacul pentru ceva mai mult decat foamea. O echipa de cercetatori japonezi, in cadrul unui studiu asupra celulelor stem, s-ar putea sa fi gasit o cale sa vindece calvitia folosind un ingredient din renumitii cartofi prajiti de la McDonald's,…

- Lingvistii au descoperit recent ca 280 de persoane dintr-un trib din Malaezia care traia intr-un sat izolat din partea de nord a tarii vorbeau o limba necunoscuta, numita "jedek", informeaza AFP. Cercetatorii de la Universitatea din Lund (Suedia) au descoperit aceasta limba, in cadrul unui proiect…

- Un studiu arata ca oamenii care consuma ceai fierbinte prezinta un risc crescut de aparitie a cancerului esofagian, atunci când aceasta bautura este combinata si cu viciul fumatului sau al consumului de alcool.

- Cercetatorii japonezi au anuntat ca au dezvoltat o metoda de cultura foarte rapida a foliculilor capilari care ar putea duce, in final, la eliminarea calvitiei si la remedierea pierderilor de par provocate de chimioterapie sau de anumite boli.

- Cartofii prajiți de la McDonald’s conțin un compus chimic folosit de cercetatorii japonezi in cel mai recent tratament impotriva calviției. Cartofii prajiți pregatiți de McDonald’s potolesc nu doar foamea ci ar putea da o mana de ajutor și barbaților cu calviție, scriu cei de la Fox News. Un studiu…

- Sobolanii se ajuta intre ei in schimbul favorurilor, in mod similar oamenilor, conform unui studiu realizat recent in Scotia, citat marti de Press Association. Cercetatorii au descoperit ca sobolanii obisnuiesc sa ingrijeasca mai des blana semenilor lor care le ofera hrana decat pe cea a altor rozatoare…

- Un mormant neobișnuit a fost descoperit de arheologii din Mexic. In urma sapaturilor din Mexico City, oamenii de știința au gasit un loc de veci in care erau aranjate sub forma unei spirale 10 schelete. Unele dintre ele prezentau mutilații, spun cercetatorii. O descoperire neobișnuita a fost facuta…

- Cercetatorii de la Universitatea Northumbria au descoperit ca persoanele care stau intr-o camera unde miroase a rozmarin și-ar putea imbunatați memoria cu 15%. Studiul a vizat persoanele in varsta, potrivit Huffington Post, scrie digi24.ro.

- Cercetatorii americani au descoperit o noua metoda de tratare a cancerului. Ei au injectat doi agenti intr-o tumoare solida, iar aceasta s-a dizolvat. Mai mult, au disparut si alte formatiuni separate.

- Pe 31 ianuarie curent, oameni din diferite colțuri ale lumii au vazut pentru prima data din ultimii 150 de ani Super luna albastra sangerie. Termenul cuprinde trei evenimente astronomice: luna plina aflata pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra, a doua luna plina intr-o luna calendaristica…

- Exista o scena extrem de familiara pentru elevi, studenți și alte persoane care vor sa memoreze sau sa învețe ceva însa, a doua zi, totul s-a uitat. Iata ce arata un studiu recent care rezolva aceasta problema!

- Cercetatorii au descoperit ca unele sortimente de pasta de dinți conțin substanțe chimice periculoase, care au fost prezentate intotdeauna drept antibacteriene. Triclosanul este un pesticid care "imbunatațește" pasta de dinți.

- Arnold Schwarzenegger nu mai joaca in atat de mult filme cum obișnuia odinioara. Deși nu mai este guvernator al Californiei de ceva timp, numele lui ajunge din nou la știri. De aceasta data, Terminatorul a ajuns parte din literatura științifica, mulțumita biologilor de la Muzeul Național de Istorie…

- Telefoanele mobile și pierderea timpului în mod repetat pe rețelele sociale pot contribui la starea accea de nefericire a adolescenților, au indicat niște noi cercetari facute de specialiști. Cercetatorii au spus ca tinerii care au obiceiul sa joace jocuri pe calculator, sa-și…

- Într-un nou raport, cercetatorii din China au descoperit ca femeile care lucreaza noaptea sunt supuse unui risc cu 19% mai mare de a dezvolta cancer, comparativ cu femeile care nu lucreaza noaptea. Cercetarea, publicata în revista Cancer Epidemiology, Biomarkers &…

- Savantii au identificat un compus chimic care poate ajuta la crearea unei pastile contraceptive pentru barbati, dintr-un extract de planta pe care vanatorii si razboinicii africani il folosesc pentru otrava de pe sageti si sulite.

- Dinozaurul de dimensiunea unei rate care traia acum 161 de milioane de ani era o prezenta impresionanta datorita culorilor sale curcubeu, conform unui nou studiu realizat de o echipa mixta de cercetatori chinezi si americani.

- Acest neuron gigantic are rolul de a conecta materia cenusie dintre cele doua emisfere, ceea ce a dus la ideea conform careia este sursa constiintei, alaturi de alte functii cognitive complexe precum limbajul, vazul sau auzul.

- Surprinzator, n-are nicio legatura cu creierul. Undeva intre 5 și 30% din populația lumii e stangace, dar te-ai intrebat vreodata de ce? O echipa de savanți nemți, olandezi și sud-africani e convinsa ca a descoperit cauza. Se știa de ceva timp ca totul pornește de la asimetria exprimarii genetice, adica…

- Cercetatorii britanici au dat publicitatii un studiu care sustine descoperirea unui medicament care contribuie la refacerea tesutului osos al dintelui, dupa ce cariile sau fracturile dentare sunt reparate.

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida si care s-au prabusit pe Terra in 1998, dupa ce au plutit in centura de

- Tratament revolutionar pentru tratarea cancerului cerebral. Un virus injectat direct in fluxul sanguin ar putea fi utilizat pentru tratarea persoanelor cu tumori cerebrale agresive, sugereaza rezultatele unui nou studiu, conform Agerpres.Citește și: Gabriela Cristea a facut public TOTUL! De…

- Cercetatorii au descoperit ramasitele unei fete de doar sase saptamani, a carui ADN a scos la iveala nu numai originile sale bastinase, dar o cu totul noua populatie de oameni uitati timp de cel putin un mileniu.

- Apa reprezinta un compus fundamental pe Pamant si in organismul uman, aceasta se regaseste in proportie de 60%. Cercetatorii au analizat proprietatile fizice ale apei si au descoperit ca atunci cand are o temperatura cuprinsa intre 40 si 60 grade Celsius incepe sa penduleze intre doua stari diferite.…

- Horoscop Traim intr-o societate secularizata si ne este greu sa intelegem ca in acele timpuri religia era politica si politica era religie. De exemplu, in acele timpuri, imparatul roman era si preotul suprem. Este deci, foarte posibil, ca simulacrul de proces intentat lui Iisus sa fi fost unul politic,…

- Descoperirea si mai ales explorarea planetelor nu consta doar in observarea lor cu ajutorul telescoapelor si inregistrarea unor parametri generali, mai ales daca se are in vedere descoperirea vietii sau cel putin a indiciilor prezentei organismelor...

- Aproximativ doua treimi dintre imbolnavirile de cancer sunt provocate de... ghinion. Sau, cum le place oamenilor de stiinta sa spuna intr-un studiu publicat in SUA, de mutatii intamplatoare suferite la nivelul ADN-ului celular atunci cand celulele se reproduc, conform Reuters.

- Experții au descoperit un nou tip de virus ascuns în diferite aplicații. Cercetatorii de la Kaspersky Lab au infectat intenționat un smartphone cu un nou tip de virus troian. Dupa doar doua zile de la virusare, telefonul suprasolicitat a crapat pur și simplu, din cauza bateriei care…

- In timp ce diviziunea anormala, haotica, a celulelor stem reprezinta o cauza importanta a aparitiei cancerului, o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Washington din St. Louis, Statele Unite, a descoperit ca celulele adulte pot juca si ele, in anumite conditii, un rol esential in dezvoltarea…

- Cercetatorii din Italia au constatat asemanari neobișnuite in psihicul celor mai in virsta locuitori ai țarii, care traiesc in Cilento – „centrul longevitații“, in partea de sud a statului, unde speranța medie de viața pentru barbați este de 85 de ani, iar a femeilor – de 92 de ani, scrie revista International…

- Un sistem solar cu opt planete, similar celui din care face parte Pamantul, a fost descoperit de Agentia spatiala americana (NASA) cu ajutorul telescopului spatial Kepler si inteligentei artificiale, informeaza AFP.

- Cea mai tânara insula de pe Terra, aparuta în arhipelagul Tonga dupa o eruptie vulcanica în urma cu trei ani, ar putea oferi oamenilor de stiinta o serie de indicii ce ar putea sa îi ajute sa înteleaga mai bine dezvoltarea prezumtiva a unor forme de viata pe planeta…