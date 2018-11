Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea din Aberdeen au ajuns la concluzia ca barbatii cu neveste destepte nu doar ca isi prelungesc speranta de viata, insa au si un risc mai scazut de dezvolta dementa sau Alzheimer. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

- Un produs natural care se gaseste in multe fructe si legume contribuie la eliminarea celulelor deteriorate din corp, ceea ce imbunatateste substantial sanatatea si durata de viata, se arata intr-un studiu recent al cercetatorilor de la Universitatea din Minnesota, scrie exquis.ro.Studiile…

- Nu v-ati intrebat de multe ori cum sa faceti ca sa aveti o viata mai lunga? Un nou studiu publicat in Revista de Medicina Interna a ajuns la concluzia ca adoptarea unei diete “antiinflamatorie” duce la scaderea riscului de a muri de tanar. Cercetatorii de la Universitatea de Stiinte ale Naturii din…

- O bacterie capabila sa provoace infectii aproape incurabile se raspandeste nedetectata in spitalele din intreaga lume, avertizeaza oamenii de stiinta australieni. Cercetatorii de la Universitatea din Melbourne au descoperit trei variante ale acestei bacterii multirezistente in esantioane provenite din…

- CHIȘINAU, 25 aug — Sputnik. Un grup de oameni de știința americani au dovedit ca durata vieții femeilor poate fi estimata pornind de la durata de viața a parinților lor. Aceștia au analizat datele medicale de la mii de femei și au descoperit o legatura între vârsta parinților…

- CHIȘINAU, 25 aug — Sputnik. Un grup de oameni de știința americani au dovedit ca durata vieții femeilor poate fi estimata pornind de la durata de viața a parinților lor. Aceștia au analizat datele medicale de la mii de femei și au descoperit o legatura între vârsta parinților…

- Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Washington arata ca la nivel internațional Barbatii din Romania si femeile din Ucraina beau cel mai mult alcool. De asemenea, studiul susține ca nu exista o limita de siguranța in cazul consumului de alcool. Autorii celui mai recent studiu privind…

- Cercetatorii americani au descoperit ca angajatii care lucreaza la mese de lucru amplasate in spatii deschise sunt mai putin stresati si au un randament mai bun in comparatie cu cei care isi desfasoara activitatea in incaperi individuale sau la birouri-cub, informeaza Xinhua. Cercetarea a fost publicata…