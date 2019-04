Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din Groenlanda sarbatoresc un an de cand isi desfasoara studiile in casa construita si donata de catre Ariston. Cu ocazia Zilei Mondiale a Pamantului, oamenii de stiinta din Groenlanda trag un semnal de alarma referitor la pericolul incalzirii globale pentru zona Arcticului, declarand ca…

- O echipa de cercetatori din China si Statele Unite a creat maimute modificate genetic, purtatoare a unei gene umane importante pentru dezvoltarea cerebrala, si a constatat ca animalele prezentau o dezvoltare a creierului similara oamenilor, relateaza marti Xinhua. Oamenii de stiinta au identificat mai…

- Momentul in care un alergator va reusi sa termine un maraton in mai putin de doua ore va avea loc in anul 2032, conform unor predictii stiintifice, citate de Press Association. Kenyanul Eliud Kipchoge a reusit sa doboare recordul mondial masculin in septembrie 2018, in cadrul Maratonului de la Berlin,…

- Groenlanda ar putea incepe sa exporte nisip, o consecinta rara a incalzirii globale care topeste vasta calota de gheata ce acopera acest teritoriu insular si conduce la scurgerea in mare a unor cantitati importante de sedimente, conform unui studiu publicat saptamana aceasta, citat de Reuters. Extractia…

- Oamenii de stiinta de la NASA au descoperit la baza unui ghetar din Antarctica o cavitate de mari dimensiuni, fapt ingrijorator, pentru ca el sugereaza ca banchiza se topeste mult mai repede decat s-ar fi crezut.

- 'Este in mod general acceptat ca ursii panda gigant s-au hranit exclusiv cu bambus in urma cu 2 milioane de ani, dar rezultatele noastre demonstreaza contrariul', a explicat Fuwen Wei, de la Academia Chineza de Stiinte, autorul studiului publicat in revista Current Biology. Pentru realizarea cercetarii,…

- O echipa de specialisti a reusit sa foreze la cea mai mare adancime in Antarctica stabilind un record, insa nu aceasta a fost intentia initiala. Oamenii de stiinta au dorit, de fapt, ca prin forarea sub calota de gheata sa poata anticipa modul in care zona va raspunde in urmatorii ani la schimbarile…

